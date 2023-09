Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dall’11 al 15 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2023

Il Paradiso delle Signore riapre con un bel problema per Vittorio Conti: la rivale Galleria Milano Moda sta portando via molti clienti, attratti dalla novità, e urge trovare una soluzione per invertire la tendenza al ribasso delle vendite. Al contrario, Umberto e i suoi soci sono molto soddisfatti per l’andamento degli affari. Maria torna dall’Australia e trova ad aspettarla in atelier un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri, mentre Irene, nelle vesti di capocommessa, è impegnata nella ricerca di una nuova venere. Grandi cambiamenti anche per Elvira che, dimagrita e più sicura di sé, sembra aver dimenticato del tutto Salvatore. Marcello ha preso una casa nuova dove ospita Salvo e Armando, che è tornato da Londra e ha ripreso la sua vita al Paradiso, lontano da Agnese. Di ritorno da Ginevra, Adelaide riabbraccia Marcello e annuncia l’arrivo di Odile, a Milano.

Roberto cerca di trasmettere a Vittorio entusiasmo in vista delle nuove sfide che il Paradiso dovrà affrontare. Salvatore rimpiange i tempi in cui Elvira era innamorata di lui e prova a recuperare il rapporto con lei. Irene, alle prese con le selezioni per la nuova Venere, non riesce a trovare una ragazza che soddisfi le sue esigenze: Clara ed Elvira capiscono che la collega è in seria difficoltà e decidono di aiutarla. Adelaide è in trepida attesa di Odile, che la dovrebbe raggiungere a Villa Guarnieri e verrà presentata come la figlia della sua cara amica defunta, a Ginevra. Intanto Vittorio comunica a Roberto l’idea con cui intende rilanciare il Paradiso.

Maria sta mettendo a punto gli ultimi preparativi per accogliere la sua famiglia, che ha deciso di trasferirsi dalla Sicilia a Milano e che andrà ad abitare nella vecchia casa degli Amato. Elvira e Clara, con la complicità di Alfredo, hanno trovato la candidata che potrebbe fare al caso di Irene per il ruolo di Venere, Delia Bianchetti, e sperano che la giovane riesca a convincere la Cipriani ad assumerla. Matilde e Vittorio, pur essendo rivali, continuano a incontrarsi e ad avere uno scambio leale sulle proprie strategie lavorative, anche se sembrano volersi dire molto di più. Tancredi, invece, è convinto che al Paradiso brancolino nel buio. Marcello non sembra toccato dai racconti di Flora su Ludovica e Torrebruna: il suo cuore ormai batte per Adelaide.

Primo giorno da venere per Delia al Paradiso e, al grande magazzino di moda, arrivano per la prima volta anche Concetta e Agata Puglisi, che ne rimangono folgorate. Ciro Puglisi, intanto, cerca di dare una mano in Caffetteria in vista dell’inaugurazione, dopo i lavori di rinnovo. Nel frattempo, Salvo crede di aver trovato la strategia giusta per riconquistare Elvira. Intanto Maria confessa a Clara e a Irene i suoi problemi con Vito. Adelaide, visibilmente in apprensione per l’arrivo di Odile, superate le resistenze degli ultimi tempi, decide di raccontare a Matilde la verità sulla figlia che, fino a poco tempo prima, aveva creduto morta.

È il giorno dell'inaugurazione del Gran Caffè Amato e Ciro, pur non avendo grande esperienza come barista, si dimostra indispensabile. Nel frattempo, Maria, importunata da due brutti ceffi per strada, viene salvata da un ragazzo misterioso che le ruba un bacio. Lo stesso ragazzo sta cercando Marcello e si presenta a casa sua, ma non lo trova: ad aprirgli la porta c'è solo Armando. Intanto è iniziata la festa e Salvo si fa avanti con Elvira la quale, presa alla sprovvista, è costretta a dirgli che si è fidanzata con un altro. Vittorio continua a sfiorarsi con Matilde, mentre Adelaide riceve una brutta notizia da Odile.