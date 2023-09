Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Flora scopre il segreto di Adelaide ma non riesce a tenere la bocca chiusa!

A Il paradiso delle signore, da quando è di nuovo a Milano e ha scoperto che la figlia avuta da giovane è ancora viva, la Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) rimane in trepida attesa della figlia Odile, ma, se prima il solo a conoscere il suo segreto era Marcello (Pietro Masotti), adesso anche Matilde (Chiara Baschetti) è al corrente della scottante notizia. Saranno loro gli unici custodi di una cosa così bella che dovrà rimanere nascosta?

La risposta è no: Adelaide infatti dirà presto a Umberto (Roberto Farnesi) che sua figlia è viva ma se ne pentirà e avrà paura che l’uomo possa usare la sua confessione contro di lei, mentre lui la accuserà di averlo escluso dalla sua vita.

Nel frattempo, mentre Marcello inizierà a essere insofferente verso le attenzioni di Guarnieri nei confronti dell’amata, il commendatore, dal canto suo, per non far ingelosire Flora (Lucrezia Massari) le racconterà tutta la verità.

Sarà proprio nel momento in cui Adelaide deciderà che è arrivato il momento di riprendere il suo posto in società che Flora, involontariamente, si lascerà sfuggire qualcosa di intimo su Adelaide con la Gramini (Greta Oldoni), che ne approfitterà per mettere in difficoltà la Contessa. E se si trattasse proprio del suo segreto?

La reazione di Umberto non si farà attendere, furioso con Flora per essersi lasciata sfuggire qualche parola di troppo con Fiorenza. Adelaide e Umberto torneranno a parlarsi e sembrano deporre l'ascia di guerra: che possa essere l'inizio di un riavvicinamento tra Guarnieri e la Contessa?