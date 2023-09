Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Maria torna dall’Australia con tante novità!

Dopo un’estate in cui aveva deciso di seguire il fidanzato Vito Lamantia (Elia Tedesco) in Australia per risolvere i problemi della sua azienda, ora la giovane promessa della moda milanese Maria Puglisi (Chiara Russo) tornerà dal lungo viaggio senza la sua metà e troverà ad aspettarla in atelier un nuovo stilista: Gianlorenzo Botteri (Luca D’Agostino).

Che questo giovane e affascinante collega possa rappresentare un ostacolo all’ormai certo matrimonio combinato tra i due siciliani? Botteri non è però l’unica novità nella vita della Puglisi: Maria infatti si prepara per accogliere la sua famiglia, che ha deciso di trasferirsi dalla Sicilia a Milano e che andrà ad abitare nella vecchia casa degli Amato.

Tra un preparativo e l’altro, la stilista confesserà alle sue amiche Clara (Elvira Camarrone) e Irene (Francesca Del Fa) i suoi problemi con Vito: pare infatti che il fidanzato sia rimasto in Australia per risolvere i suoi problemi di affari.

Ma le sorprese non sono finite: in una calda serata di settembre, Maria – importunata da due brutti ceffi per strada, verrà salvata da un ragazzo misterioso che le ruba un bacio. Chi sarà mai? Non è difficile immaginarlo se sapete già qualcosa della nuova stagione… Comunque sia, avrete già capito che il ritorno in Italia per la nostra giovane stilista non sarà proprio tranquillo!