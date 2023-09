Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Matilde gelosa, torna Diletta D’Ambrosio!

Graditi ritorni stanno per varcare la soglia del grande magazzino più chiacchierato di Milano: al Paradiso delle signore tornerà Diletta D’Ambrosio (Barbara Venturato), che non sembrerà intenzionata a mollare la presa con Vittorio (Alessandro Tersigni). La giornalista, che aveva lasciato il direttore del Paradiso non indifferente al suo fascino, sarà infatti al centro delle storie di Conti e non solo.

La prima a non rimanere indifferente al ritorno di Diletta sarà Matilde (Chiara Baschetti) che, nonostante sia molto impegnata sul lavoro da quando Galleria Milano moda ha aperto, rimarrà turbata dall’intesa tra la giornalista e Vittorio quando li incontrerà insieme.

Solo una banale storia di gelosia dunque? La risposta è no: uscendo dal Paradiso, Diletta si imbatterà presto in Tancredi (Flavio Parenti) che, dopo uno scambio apparentemente cordiale, le farà un avvertimento diretto a un suo collega giornalista.

Un'occasione da non perdere per l'astuta Diletta, dunque? La donna non perderà tempo e prenderà la palla al balzo: mentre cercherà di capire quale sia il vero rapporto tra Vittorio e Matilde, sfrutterà tutte le sue armi per conquistarlo e consegnerà a Vittorio un importante dossier che attacca Tancredi di Sant'Erasmo. Che per Conti sia arrivato il momento di attaccare il suo rivale ad armi pari? Qualcosa ci dice che le prossime puntate saranno molto interessanti…