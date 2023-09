Il paradiso delle signore 8, anticipazioni: Salvatore e Irene hanno sospetti su fidanzato di Elvira

Da quando è tornata al lavoro dopo le vacanze estive, Elvira (Clara Danese) sembra aver acquisito molta sicurezza e soprattutto pare aver dimenticato Salvatore (Emanuel Caserio), che, seppur felice di avere aperto il suo Gran Caffè Amato, si strugge per la venere mora. Ma siamo sicuri che lei lo abbia dimenticato? Durante le prossime puntate del Paradiso delle Signore il giovane siciliano proverà ad avvicinarsi ad Elvira ma lei non accetterà di uscire con lui da sola: è fidanzata!

Non convinto di ciò che dice la venere e dispiaciuto per l’amico, Alfredo (Gabriele Anagni) organizzerà un’uscita di gruppo per far avvicinare Salvo e la venere; il piano non avrà successo, nonostante la determinazione di Salvatore nel riconquistare la sua bella, e a quel punto il nostro protagonista vorrà sapere tutto sul nuovo fidanzato di Elvira. Che sia una strategia per passare ad un piano d’azione?

E se invece questo Tullio non esistesse? Salvo sarà in preda ai dubbi e crederà che il fidanzato di Elvira sia frutto di un’invenzione. E nonostante Perico proverà a smontare la sua tesi, anche Irene (Francesca Del Fa) inizierà ad avere dei sospetti sull’esistenza del fidanzato di Elvira che ancora nessuno ha conosciuto. Poi però Salvo farà una scoperta inaspettata…

È davvero detta l'ultima parola per la venere mora e il barista siciliano? Guardiamo insieme il Paradiso e lo scopriremo!