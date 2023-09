Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: si riparte da settembre 1964

In occasione del ritorno in onda de Il paradiso delle signore, che con i suoi episodi inediti sarà in video lunedì 11 settembre nel pomeriggio di Rai 1, la produzione della fiction ha diffuso un comunicato stampa che vi riportiamo integralmente e che riepiloga brevemente le nuove vicende e i nuovi personaggi che andremo a conoscere durante la nuova stagione.

L’atteso appuntamento quotidiano su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore, la serie daily in onda da lunedì 11 settembre alle 16.05, torna forte di un successo che ha valicato i confini nazionali. Su Rai 1 la quinta stagione ha conquistato una media di 1,8 milioni di telespettatori e il 20,5% di share (periodo: settembre 2022 – giugno 2023) e su Raiplay oltre 73,5 milioni di Legitimate Streams e 27,4 milioni di TTS-ore (periodo: settembre 2022 – settembre 2023) – ma risultati ancor più straordinari arrivano dall’estero. “Il Paradiso delle Signore” è stato venduto in 70 paesi tra cui Siria, Iraq, America Latina, Giappone e Filippine. Ottimi, in particolare, gli ascolti ottenuti in Finlandia e Spagna, dove la serie – che ha debuttato sulle tv regionali spagnole – è andata in onda su La1 RTVE.

E adesso “Il Paradiso delle Signore” parla anche greco: il remake della prima stagione daily è stato recentemente trasmesso in Grecia, realizzando ascolti superiori a quelli ottenuti dalle serie autoctone

“Le nuove puntate della serie daily Il Paradiso delle Signore confermano la solidità di un mondo narrativo e di personaggi che non cessano di sorprendere”, ha dichiarato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. “Il grande pubblico ama questa serie, che è riuscita ad affermarsi con risultati eccellenti in una fascia ad alta competizione come quella del primo pomeriggio. E lo straordinario successo internazionale conferma l’apprezzamento per una serie italiana che porta la storia e l’immaginario nazionale su scala globale”.

Le fa eco Giannandrea Pecorelli, CEO Aurora tv Banijay e produttore della serie: “Anno dopo anno ci rendiamo conto di come cresce l’affetto e l’attenzione degli spettatori che seguono Il Paradiso delle Signore e questo, oltre a ripagare il nostro lavoro, aumenta la responsabilità nell’impegno del racconto del Paese. Abbiamo iniziato ambientando la storia del Grande Magazzino nel 1956 e questa stagione finirà nella primavera del 1965. Attraverso i personaggi della serie, riviviamo quotidianamente i sentimenti, la moda, lo sport, la cultura, gli avvenimenti più importanti che hanno trasformato la nostra società. Siamo particolarmente orgogliosi del successo che la serie sta suscitando in quasi 70 nazioni non di lingua italiana, un segnale di come il Made in Italy abbia un valore universale.”

Le vicende della sesta stagione ripartono dal settembre del 1964 con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che sta vivendo un momento difficile a causa della concorrenza del GMM, grande magazzino di lusso aperto a pochi metri di distanza. Il nuovo negozio, creatura di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) sta dimostrando di saper attrarre la clientela grazie alla bravura della stilista Flora Gentile (Lucrezia Massari) e di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti), già stretta collaboratrice di Conti a cui lo lega ancora un sentimento mai sopito.

Nonostante il momento difficile, Vittorio Conti non si perde d’animo e con la collaborazione del proprio staff – Roberto Landi (Filippo Scarafia), Maria Puglisi (Chiara Russo) ora stilista dell’intera collezione, Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) il nuovo stilista della collezione maschile, e Irene Cipriani (Francesca del Fà) capocommessa delle Veneri – si adopera per promuovere nuove iniziative che riconfermino il primato del Paradiso.

Anche nella vita della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) c’è una grande novità: una figlia ritrovata che credeva essere nata morta e con cui ora vuole tentare di costruire il rapporto che le è stato precluso. In questo suo tentativo viene sostenuta da Marcello (Pietro Masotti) e inaspettatamente anche da Umberto, a cui si riavvicina in maniera graduale provocando gelosie nei rispettivi partner. Il desiderio della donna di riconquistare la figlia la obbliga a prendere decisioni difficili che causeranno sconvolgimenti nella vita di tutti, in particolare in quella di Marcello, costretto a dimostrare tutta la sua determinazione e abilità umana e professionale.

In questa stagione “Il Paradiso delle signore” vede anche l’ingresso di un nuovo personaggio, Matteo (Danilo D’Agostino), un ragazzo misterioso che combatte contro i propri demoni e che ha un legame speciale con uno dei nostri protagonisti. Il ragazzo dimostra una grande capacità professionale e inizia a lavorare come contabile nel Paradiso, al posto di Vito Lamantia (Elia Tedesco), rimasto in Australia a causa dei gravi problemi che affliggono la sua azienda. Maria, tornata a Milano prima di lui, palpita per il rientro del suo fidanzato, soprattutto quando si rende conto di subire il fascino ambiguo di Matteo.

Le pene d’amore affliggono anche Salvatore (Emanuel Caserio) che viene a sapere che Elvira Gallo (Clara Danese), la Venere per cui ha iniziato a nutrire una forte simpatia dopo la separazione, si è fidanzata durante l’estate con quello che sembra essere il “fidanzato modello”. Grazie alla generosità di Marcello, Salvatore decide di concentrarsi sul lavoro, trasformando il suo locale nel Gran Caffè Amato, anche se spera sempre di poter riconquistare la dolce Elvira.

A Milano, a sorpresa, arrivano Ciro Puglisi (Massimo Cagnina), padre di Maria, scappato dalla Sicilia perché caduto in disgrazia, con la moglie Concettina (Gioia Spaziani) e con Agata (Silvia Bruno) la figlia più piccola.

La famiglia Puglisi abita nella casa che era stata degli Amato, perché sia Salvatore sia Armando (Pietro Genuardi), il magazziniere del Paradiso, sono andati a vivere nell’elegante appartamento che Marcello si è concesso con i guadagni delle sue imprese.

Al Paradiso continuano a lavorare Alfredo Perico (Gabriele Anagni), alla ricerca di una veloce crescita sociale per accontentare Irene, di cui è sempre più innamorato; la Venere Clara Boscolo (Elvira Camarrone) con la sua passione per il ciclismo; Delia (Ilaria Maren), una nuova Venere esperta parrucchiera e appassionata di pettegolezzi e divi.

Come ogni anno il pubblico condividerà la nascita di amicizie, amori, sogni e speranze dei suoi beniamini, vivendo con loro nel meraviglioso mondo del Paradiso delle Signore.