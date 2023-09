Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Tullio, il fidanzato di Elvira, esiste davvero!

L’inizio di questa stagione del Paradiso delle Signore ha visto Salvatore Amato (Emanuel Caserio) col cuore spezzato per la sua Elvira (Clara Danese), che sembra essere rinata grazie ad un nuovo fidanzato. Ma il buon siciliano sembra determinato a riconquistarla nonostante tutto.

Nonostante non si fidasse totalmente della notizia sulla presunta liaison, Salvo ha ormai la prova che Tullio, il fidanzato di Elvira, esiste, e ne è distrutto. Ma è davvero finito ogni tentativo di rinunciare alla sua venere?

La risposta è no: Salvo vorrà guardare in faccia Tullio e chiederà ad Alfredo (Gabriele Anagni) di fargli da spalla. Amato nutrirà ancora speranze di riconquistare Elvira e avrà in mente di organizzare un evento particolare: riuscirà nel suo intento?

Quel che è certo è che i colpi di scena non mancheranno! Nella puntata di venerdì 6 ottobre infatti, Tullio arriverà in incognito al Paradiso e lascerà tutte le Veneri a bocca aperta, innanzitutto la sua fidanzata, mentre Salvatore si troverà faccia a faccia con il suo rivale e avrà un'amara sorpresa!