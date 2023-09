Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Umberto e il gesto a sorpresa di Flora

Gossip Girl del ‘64 ha colpito ancora: pare che non sia soltanto Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) a seminare zizzania tra gli ospiti del circolo con i pettegolezzi, ma che anche Flora (Lucrezia Massari) sia avvezza alle clamorose indiscrezioni e che si sia lasciata sfuggire qualche parola di troppo sul segreto di Adelaide (Vanessa Gravina).

Ciò peraltro ha generato una vera e propria crisi tra la stilista americana e Umberto (Roberto Farnesi), convinto di aver riposto la notizia indiscreta della cognata in buone mani. Nonostante il sentimento che li lega, dunque, nelle prossime puntate Umberto e Flora non sembreranno ancora pronti per una riappacificazione.

Sta di fatto che Umberto, colpito dalla sofferenza di Adelaide per il rifiuto della figlia, cercherà di fare qualcosa per lei senza grande successo e a quel punto, in maniera del tutto inaspettata, Flora si offrirà di aiutarlo. Strategia per riconquistare la fiducia del suo uomo o gesto disinteressato? Lo scopriremo solo guardando…

Quel che è certo è che Adelaide, ancora molto provata per il rifiuto di Odile, avrà intenzione di lasciare la Villa, che le suscita ricordi dolorosi, ma Umberto, a sorpresa, le ridarà una speranza. Cosa succederà? Seguici su Instagram.