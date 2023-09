Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Vittorio rilancia e… raddoppia?

La Galleria Milano Moda rappresenta sicuramente un rivale importante per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che però non si è rassegnato a subire la potenza economica e la fucina di talenti della concorrenza che lui stesso aveva contribuito a creare, ma ha pensato di rilanciare l’immagine del Paradiso delle Signore con la nuova linea uomo!

Dopo svariati tentativi di trovare un modello di punta per il lancio della novità, ora ci siamo: nelle prossime puntate uscirà il nuovo numero del Paradiso Market e ci sarà la foto del direttore con un completo firmato Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante) in copertina che preannuncia la collezione uomo. Tutto ciò verrà accolto con molto entusiasmo, ma tra le Veneri inizieranno a diffondersi dubbi e preoccupazioni su come approcciare la clientela maschile…

Nel frattempo Vittorio confiderà a Roberto (Filippo Scarafia) di aver ricevuto il dossier sull’incendio al mobilificio Frigerio e dovrà decidere se usarlo o no contro Tancredi (Flavio Parenti). Ma siamo sicuri che Conti sia disposto a scendere a compromessi con la propria etica pur di fare nuovamente colpo su Matilde (Chiara Baschetti) e contrastare l’ascesa della Galleria Milano Moda?

La risposta è no: Conti non userà il dossier contro il conte di Sant'Erasmo. Ma è davvero un capitolo chiuso per Tancredi e il suo segreto sull'incendio? Possiamo solo aspettare per scoprirlo!