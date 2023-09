Il paradiso delle signore 8: arrivano i Puglisi, la famiglia di Maria | Anticipazioni

Mentre la loro figlia maggiore Maria (Chiara Russo) è già a Milano da qualche anno ed è diventata stilista del Paradiso delle signore, c’è una famiglia che sta per arrivare nella grande capitale della moda e dell’economia italiana degli anni ‘60: si tratta dei Puglisi!

Pare infatti che tutta la famiglia al completo andrà a vivere a Casa Amato: da quando Marcello (Pietro Masotti) è diventato ricco ha comprato una casa per viverci insieme al suo migliore amico Salvatore (Emanuel Caserio) e ad Armando (Pietro Genuardi); la casa di Agnese è dunque bnuovamente libera e pronta ad accogliere un’altra famiglia del sud.

Sarà proprio nelle primissime puntate che a sorpresa, arriveranno Ciro Puglisi (Massimo Cagnina), padre di Maria, scappato dalla Sicilia perché caduto in disgrazia, con la moglie Concettina (Gioia Spaziani) e con Agata (Silvia Bruno) la figlia più piccola. Entrambe le donne rimarranno folgorate dal Paradiso delle Signore quando ci metteranno piede per la prima volta: che possa essere un punto di partenza anche per loro?

Quel che è certo è che la grande famiglia del Paradiso non lascia indietro nessuno e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non si lascerà scappare l'occasione per aiutare anche i Puglisi.