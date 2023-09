Il paradiso delle signore 8: Vittorio deve trovare una soluzione | Trama 11 settembre 2023

Anticipazioni puntata 1 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 11 settembre 2023

Il Paradiso delle Signore ritorna con la nuova stagione e con nuovi problemi: l’apertura della rivale Galleria Milano Moda sta creando un crollo delle vendite e Vittorio (Alessandro Tersigni) deve trovare una soluzione affinché la curiosità dei clienti ritorni al Paradiso. Dall’altro lato ci sono invece Umberto (Roberto Farnesi) ed i suoi soci, molto entusiasti per come stanno andando gli affari. La carissima Maria (Chiara Russo) fa ritorno dall’Australia e ad attenderla in atelier c’è un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante)…

La carenza di personale obbliga la capocommessa Irene (Francesca Del Fa) a cercare una nuova venere. Elvira (Clara Danese) invece sembra aver dimenticato Salvatore (Emanuel Caserio) e ritorna a Milano con più autostima e molto dimagrita. Marcello (Pietro Masotti) intanto ha comprato una nuova casa dove poter ospitare Salvatore e Armando (Pietro Genuardi), ritornato da Londra e nuovamente lontano dalla sua Agnese (Antonella Attili). Adelaide (Vanessa Gravina) infine fa ritorno a Milano e, dopo aver riabbracciato Marcello, annuncia l’arrivo di Odile in città. Seguici su Instagram.