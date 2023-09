Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 18 al 22 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 18 a venerdì 22 settembre 2023

I Puglisi fanno i conti con la nuova realtà in cui vivono e Ciro si prepara al suo primo giorno di lavoro in Caffetteria. Lucia Giorgi dà improvvisamente le dimissioni dal ruolo di venere del Paradiso. Per rimpiazzarla, Maria propone a Irene di assumere la sorella Agata, pur sapendo di incontrare la resistenza del padre. Matteo è sulle tracce di Marcello che, nel frattempo, cerca di consolare Adelaide per la mancanza della figlia, ma la Contessa vuole stare da sola e lo spinge ad andar via. Matilde si scusa con Vittorio per aver assunto alla GMM come capocommessa Lucia: la Frigerio non sapeva che fosse un’ex dipendente del Paradiso.

Agata non è convinta di iniziare la prova come venere, sapendo che il padre è contrario, ma Irene le propone un escamotage dei suoi per aggirare l’ostacolo. Salvatore non è molto contento del lavoro di Ciro, ma Armando lo invita a concedergli del tempo per ambientarsi. Vittorio trova l’idea giusta per la nuova linea uomo del Paradiso. Umberto ha capito che Adelaide è in pena per qualcosa e inizia a fare domande su di lei. Matteo incontra di nuovo Maria, ma stavolta si presenta e, finalmente, riesce a parlare con Marcello, al quale rivela di essere suo fratello.

Adelaide vuole che la storia di Odile rimanga segreta e condividere il suo dolore solo con le persone a lei più intime e care. Dopo la confessione di Matteo, Marcello chiama la sorella Angela, in Australia, per ricostruire il passato della loro famiglia, poi racconta tutto ad Armando. Ciro si presenta al Paradiso delle Signore e, per poco, non scopre Agata in veste di venere. Irene propone Alfredo come modello per la foto di copertina del Paradiso Market e Salvo, per fare colpo su Elvira, chiede a Vittorio che venga concessa anche a lui quell’opportunità. Umberto, ancora preoccupato per Adelaide, si presenta a Villa Guarnieri per parlarle, ma viene brutalmente allontanato da Marcello.

Ciro inizia ad avere dei sospetti su Agata, tanto che va al Paradiso per cercarla e scopre che la figlia lavora nel grande magazzino. Intanto Salvatore e Alfredo, nell’inedito ruolo di modelli, si sfidano per aggiudicarsi la copertina del Paradiso Market, tra le perplessità di Roberto e Vittorio, mentre Elvira confessa a Salvo che ormai lo vede solo come un amico. Umberto è sempre più intenzionato a conoscere il segreto di Adelaide che, volendo reagire al suo dolore per il rifiuto della figlia, si presenta a sorpresa a un evento al Circolo, ma non regge alla pressione di parlare in pubblico.

Agata non si presenta al lavoro perché il padre è contrario ma poi succede qualcosa di inaspettato. Maria e Matteo si incontrano di nuovo, per caso, ma vengono interrotti dall’arrivo di Marcello. Le foto del servizio fotografico, fatte al Paradiso il giorno prima, finiscono, per un disguido, nelle mani di Matilde che, dopo averle viste, dà un ottimo consiglio a Vittorio per la prossima copertina del Paradiso Market. Matteo va a trovare sua madre in una clinica e le racconta del suo burrascoso incontro con Marcello: si scopre tutta la verità sulla sua storia. Umberto, intanto, ha scoperto che Odile è la figlia di Adelaide. Seguici su Instagram.