Il paradiso delle signore anticipazioni: Vito manda la lavatrice ma è un’altra persona a turbare Maria!

Da quando a Il paradiso delle signore Maria (Chiara Russo) è tornata dall’Australia e Vito (Elia Tedesco) è rimasto a risolvere i problemi della sua azienda, i problemi tra i due giovani fidanzati si sono acuiti: lui vuole che lei lo raggiunga lì per sempre mentre la stilista ha un futuro al Paradiso e non riesce a nascondere le sue perplessità alle amiche mentre continua a mentire sulla sua reale situazione alla famiglia, appena giunta a Milano a causa delle difficoltà economiche in cui versava in Sicilia.

A casa Puglisi intanto arriverà la lavatrice, un regalo a sorpresa da parte di Lamantia di cui Maria non sembrerà molto entusiasta, anzi: quando Ciro (Massimo Cagnina) telefonerà a Vito per ringraziarlo del dono alla presenza della figlia, la giovane sembrerà stranamente in imbarazzo.

Nel frattempo Matteo (Danilo D’Agostino), ragazzo misterioso da poco arrivato nella capitale del boom economico, non avrà ancora risolto i suoi problemi con la madre, mentre incontrerà Maria per la seconda volta e Agata noterà che la sorella ne è turbata.

Marcello continuerà ad avere dei dubbi su Matteo e, su suggerimento della sorella Angela, cercherà informazioni su Matteo in una vecchia scatola, dove la madre conservava un po’ di ricordi familiari e troverà qualcosa di toccante.

Dopo aver letto la lettera di Silvana, la madre di Matteo, indirizzata a sua madre, Marcello sarà deciso a ritrovare suo fratello per chiarirsi con lui e chiederà aiuto a Maria che, con un trucco, riuscirà ad avere un indizio per rintracciarlo: che la giovane stilista abbia compreso il ragazzo misterioso meglio del suo fratellastro?