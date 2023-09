Imma Tataranni 3: cast e trama della fiction di Rai 1 | Terza stagione

L’uragano Imma Tataranni è pronto a tornare sul piccolo schermo: questa sera (25 settembre), su Rai 1 in prima serata, ci immergeremo nuovamente nella Matera ispirata ai racconti di Mariolina Venezia, il palcoscenico delle gesta del Procuratore più eccentrico e amato della televisione. Nella terza stagione, Vanessa Scalera vestirà ancora una volta i panni dell’incrollabile e implacabile Tataranni, pronta a risolvere casi complessi con un approccio fuori dagli schemi.

La prima puntata della terza stagione, composta da quattro prime serate, si intitola “Lontano dagli occhi” e promette un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Nel finale della scorsa stagione, abbiamo visto Imma angosciata per il destino di Calogiuri, caduto in coma dopo essere stato colpito da un proiettile nell’agguato che aveva portato alla morte di Saverio Romaniello. Sono trascorsi alcuni mesi da quell’atroce incidente, ma Imma non ha abbandonato il suo collaboratore più leale e coraggioso. Lo visita quotidianamente in ospedale, nonostante gli innumerevoli impegni che la gravano. In Procura, può contare solo su un determinato Capozza e su Diana, la quale sta sempre più attivamente iniziando a collaborare con lei.

Per quanto riguarda la sfera familiare, Valentina ha fatto una scelta importante, decidendosi a studiare Lingue orientali a Napoli, non senza qualche conflitto con sua madre. Questa decisione è stata influenzata anche dal fatto che il suo ragazzo, Gabriele, è tornato a vivere nella stessa città. Nel frattempo, sembra essere ritornata la serenità nella vita di Pietro, il marito di Imma. Tuttavia, questa tranquillità viene improvvisamente scossa quando Calogiuri, inaspettatamente, si risveglia dal coma! Proprio il giorno prima di essere trasferito in un centro specializzato a Venezia, il maresciallo riapre gli occhi e si rende conto di non ricordare nulla, nemmeno del suo amore proibito per Imma.

Nel frattempo, la protagonista si trova ad indagare sull’omicidio di un imprenditore alberghiero, un grande amico di Gianni Morandi. È proprio il celebre cantante bolognese a scoprire il cadavere e a fornire importanti informazioni che conducono gli inquirenti a sospettare un possibile colpevole. Parallelamente, Pietro fa la conoscenza di Sara, una giovane e brillante paleontologa, durante una visita in palestra.

Nella terza stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” ritroviamo tutti i personaggi ormai familiari. Vanessa Scalera continua ad interpretare Imma, Massimiliano Gallo riprende il ruolo di Pietro De Ruggeri, il marito della PM. Alessio Lapice torna a vestire i panni del maresciallo Ippazio Calogiuri, Alice Azzariti interpreta Valentina, la figlia di Imma e Pietro, Barbara Ronchi è Diana De Santis, assistente e amica di Imma.

Naturalmente, non può mancare il Procuratore capo Alessandro Vitali, interpretato da Carlo Buccirosso, né Cesare Bocci nei panni del boss Saverio Romaniello. Carlo De Ruggeri rimane il dottor Taccardi, medico legale di fiducia, mentre Dora Romano dà il volto all'odiata suocera di Imma e Lucia Zotti è Brunella, la madre della Tataranni. Guest star della prima puntata, il cantante attore Gianni Morandi, nel ruolo di se stesso.