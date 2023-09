La promessa: Alonso ordina a Gregorio di minacciare licenziamenti! | Trama 11 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 11 settembre 2023

Lunedì 11 settembre La promessa va in onda alle 16.10, subito dopo Uomini e donne. Gregorio, su ordine di Alonso, minaccia licenziamenti tra la servitù se non verrà fuori la spilla rubata, e avverte che chiederà ai signori di coinvolgere la Guardia Civile. Pia dà manforte a Romulo, ormai retrocesso per via del ruolo di Gregorio, e lo invita a non mollare. Gregorio sorprende Jana di fronte alla camera di Manuel e le intima di starne alla larga. La famiglia De Lujan passa tutta la giornata lontana da La Promessa per il funerale di Juan; alle esequie prendono parte anche Petra e Padre Camilo. Manuel sente ancora uno strano profumo di camomilla e Jimena lo plagia, raccontandogli una serie di frottole sulla loro storia. Seguici su Instagram.