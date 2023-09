La promessa: ricordando la morte del barone Juan | Trama 12 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 12 settembre 2023

Jana, Teresa, Pia e Maria rievocano i brutti ricordi relativi agli eventi della notte in cui il barone è stato ucciso. Nei giorni precedenti, l'uomo aveva cercato di abusare di Teresa e così Pia, pur di salvarla, lo elimina utilizzando una statuetta; quando poi Maria e Jana entrano nella sala da fumo, le quattro amiche devono sbarazzarsi del corpo di Juan. Mettono così in scena un'improvvisa partenza per Cordova del barone, allo scopo di non destare sospetti. Jana e Pia prendono la macchina del barone e la lanciano in un crepaccio con l'uomo a bordo, mentre Maria e Teresa restano a casa ed eliminano le prove del delitto.