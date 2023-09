La promessa: Petra dice una cosa “scomoda” a Padre Camilo | Trama 2 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di sabato 2 settembre 2023

Cruz, sempre più in ansia, non trova suo padre da nessuna parte per quanto le ricerche si siano intensificate. Petra informa Padre Camilo che Simona e Candela stanno parlando male di lui; l’uomo entra così in allarme e capta un dialogo tra le due donne e Pia. Jana prepara la camera per il rientro di Manuel a la Promessa; Jimena le domanda di aiutarla ad occuparsi del giovane e le svela che la apprezza tanto come cameriera e come persona.

Petra ha subodorato che Teresa nasconde qualcosa e cerca di scucirle informazioni, ma Pia giunge in soccorso della ragazza, accusata da Petra di avere una liaison col barone. Romulo è riconoscente a Jana per averlo curato dopo l'aggressione e così le dona degli stivali. A Maria arriva una lettera da Salvador. Jana trova delle foto nell'hangar e scopre che Manuel ne conserva una che la ritrae…