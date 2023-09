La promessa: Cruz litiga con Catalina | Trama 25 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 25 settembre 2023

Cruz ammette di aver fatto sì che Petra vendesse la spilla della defunta Marchesa e ha un litigio con Catalina per questo. Lope e Maria hanno un parziale chiarimento dopo il bacio, ma resta dell’imbarazzo. Cruz se la prende con Petra per la faccenda di Padre Camilo e le dà tutta la colpa. Curro parla con Jana, ma lei causa la sua ira insinuando che Lorenzo non sia il vero padre di Curro. Jana vorrebbe dire al fratello la verità ma Maria tenta di farle cambiare idea.

Jana e Catalina studiano ancora i progetti dell’aereo di Manuel per poterlo riparare. Alonso è al telefono con i suoi legali per risolvere la questione dell’eredità del barone. A La Promessa giunge il Duca de Los Infantes, che fa chiamare sua figlia Jimena e le comunica che vuole impedire le nozze tra lei e Manuel… Seguici su Instagram.