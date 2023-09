La promessa: Padre Camilo, il cerchio si stringe? Simona e Candela trovano… | Trama 8 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 8 settembre 2023

Nell’episodio doppio del’8 settembre, Simona e Candela riescono a rintracciare sotto al letto di Padre Camilo la missiva del duca attraverso la quale gli si ordina di trovare delle notizie sugli abitanti della tenuta. Petra li scopre e ne parla al nuovo maggiordomo Gregorio, che minaccia di licenziare Candela e Simona. Le due donne dicono a Lope di aver indagato su Camilo e di sapere che nasconde qualcosa.

Manuel comunica a Jimena che sa della morte di suo nonno e le chiede di non dirgli più bugie. Gregorio sorprende Jana fuori dalla stanza di Manuel e la rimprovera, poi ordina a Mauro di non lasciare entrare nessuno che non sia autorizzato. Manuel sta meglio e Jana, contro il volere di Maria, progetta mentre è in corso il funerale di presentarsi da Manuel per verificare la sua reazione… Seguici su Instagram.