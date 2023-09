La Promessa anticipazioni: Cruz confessa a Catalina di avere venduto la spilla di Carmen!

A.A.A. Cercasi Spilla nelle prossime puntate italiane de La Promessa, ma purtroppo per Catalina de Lujan (Carmen Asecas) l’esito della ricerca sarà totalmente nefasto. Dopo giornate di investigazioni, la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) confesserà alla figliastra di avere venduto la spilla che apparteneva alla madre Carmen per avere i soldi per finanziare il suo compleanno. Una rivelazione che Catalina non prenderà nel migliore dei modi…

La Promessa, news: Catalina scopre che Petra è coinvolta nella sparizione della spilla

La storyline arriverà ad una svolta nel momento in cui Catalina confiderà alla cugina Martina (Amparo Pinero) di aver visto la spilla addosso ad una donna durante il funerale del barone Juan (Alberto Gonzalez). Decisa a scoprire come l’oggetto sia finito da La Promessa nelle mani di un’altra persona, la Lujan inizierà a fare delle domande in giro, fino a scoprire che lo stesso è stato rivenduto da un usuraio alla nobile signora.

A quel punto, Catalina vorrà andare fino in fondo alla questione… ma in che modo? Semplice: andando a parlare con l’usuraio. Un proposito dal quale Martina riuscirà a farla desistere, facendo in modo che vada Mauro Moreno (Antonio Velazquez) a parlare con il criminale. L’idea comunque si rivelerà giusta, dato che Mauro avrà un confronto con l’uomo, che dirà di aver comprato la spilla da una donna la cui descrizione fisica corrisponderà a quella di Petra Arcos (Marga Martinez)…

La Promessa, spoiler: Cruz confessa a Catalina di avere venduto la spilla di Carmen!

Come facilmente prevedibile, Catalina andrà immediatamente da Petra a chiederle conto della sua azione, accusandola di avere rubato la spilla. Una discussione che verrà frenata dall’arrivo di Cruz, la quale lascerà attonita la figliastra non appena le confesserà che Petra ha venduto la spilla su suo espresso ordine, al fine di ottenere denaro per organizzare il suo compleanno.

Agitata, Catalina accuserà quindi Cruz di avere venduto un oggetto che apparteneva alla defunta madre e che un domani avrebbe ereditato lei, ma la cattivona non si farà cogliere impreparata e sottolineerà che era suo diritto farlo in quanto legittima marchesa de Lujan.

Tale discorso, neanche a dirlo, spezzerà il cuore di Catalina, soprattutto quando Cruz ribadirà che ormai la madre Carmen è morta, motivo per il quale non le conviene farle la guerra. Una premessa a cui seguirà l’invito di Cruz a far cadere la questione della spilla, se non vuole incorrere in spiacevoli conseguenze…

La Promessa, trame: Alonso se la prende con Cruz!

Catalina si lascerà però davvero intimorire? In realtà, Alonso (Manuel Regueiro) entrerà presto a conoscenza di quanto fatto da Cruz e l’affronterà, ricordandole che ha sempre saputo che quella spilla, un domani, sarebbe dovuta passare nelle mani di Catalina. Uno scambio di idee che genererà un vero e proprio attrito tra i due coniugi: Cruz, infatti, approfitterà della situazione venutasi a creare sia per accusare Alonso della morte del padre Juan e sia del fatto che, in fondo, non l’ha mai amata quanto la defunta Carmen.

L’atmosfera che si respirerà a La Promessa sarà quindi tutt’altro che idilliaca, proprio mentre Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada) annunceranno a tutti quanti che intendono sposarsi entro due settimane… Seguici su Instagram.