La Promessa anticipazioni: Curro sospetta che Lorenzo non sia suo padre e…

L’arrivo del capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) metterà sottosopra La Promessa nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Marito della “squilibrata” Eugenia (Alicia Moruno) e dunque “padre” del giovane Curro (Xavi Lock), l’uomo arriverà alla tenuta con un solo intento: entrare in possesso dell’eredità del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez).

Un’idea che non piacerà affatto alla dark lady Cruz (Eva Martin). Tuttavia, almeno inizialmente, Lorenzo dovrà vedersela anche con un sospetto di Curro…

La Promessa, news: Lorenzo e il rapporto controverso con Curro

I telespettatori noteranno fin da subito l’atteggiamento ostile che Lorenzo riserverà a Curro: un rapporto conflittuale che raggiungerà un punto di non ritorno quando Lorenzo chiederà a Curro se abbia voglia di accompagnarlo a far visita alla madre Eugenia. Ovviamente, il ragazzo accetterà subito tale proposta, ma nel corso del tragitto confesserà al padre di essere ancora vergine. Tale particolare farà andare su tutte le furie Lorenzo, che cambierà tragitto e lo porterà in un lupanare affinché possa colmare tale mancanza.

Un’iniziativa che ovviamente farà andare in crisi Curro, ma che indisporrà persino Alonso (Manuel Regueiro), il quale rimprovererà Lorenzo per aver costretto il figlio a recarsi in un luogo così malfamato. Tuttavia, il capitano De La Mata non mostrerà alcun pentimento e sottolineerà che è giunta l’ora per Curro di diventare un uomo.

La Promessa, trame: Jana dà a Curro una pista da seguire…

Occhio quindi a come proseguirà la storia: nel corso di un litigio, nel quale Curro darà al padre del codardo perché non si è mai preso le sue responsabilità come uomo ed ha preferito abbandonare la moglie in un sanatorio, Lorenzo perderà definitivamente le staffe e finirà per prendere a cinghiate il figlio alla schiena per convincerlo a non mancargli più di rispetto.

Il giorno successivo, oltre a Martina (Amparo Pinero), Curro troverà dunque consolazione in Jana Exposito (Ana Garces) che, oltre a curargli le ferite, gli metterà una pulce nell’orecchio, invitandolo a pensare che molto probabilmente Lorenzo lo odia così tanto perché in realtà non è suo padre. Una manovra che Jana utilizzerà per iniziare a portare il fratello sulla strada giusta, ma che non darà subito gli effetti sperati, visto che Curro se la prenderà con lei per aver messo in dubbio l’onorabilità di sua madre Eugenia…

La Promessa, spoiler: Curro affronta Lorenzo e…

Nelle ore successive, Curro ripenserà però alle parole di Jana e riterrà possibile la sua teoria. Proprio per questo, il giovane chiederà alla zia Cruz se Lorenzo sia davvero suo padre. Inizialmente, la dark lady rimprovererà Curro per tale insinuazione, ma alla fine deciderà di seguire il consiglio della fidata Petra (Marga Martinez) e, il giorno successivo, gli comunicherà che i suoi sospetti erano fondati e che Lorenzo lo odia così tanto perché rappresenta il frutto dell’infedeltà di Eugenia.

Una versione distorta e lontana dalla realtà che turberà Curro, il quale andrà subito ad affrontare Lorenzo con tutte le informazioni che avrà appreso. Anche stavolta a vincere sarà però il militare: pur confermandogli di non essere suo padre naturale e di odiarlo perché è un "bastardo", Lorenzo dirà infatti a Curro che è meglio continuare a tacere sulla questione se non vuole che gli si chiudano tutte le porte del mondo "nobile" in cui è cresciuto…