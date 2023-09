La promessa, anticipazioni dall’11 al 15 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2023

Gregorio, su mandato di Alonso, torchia e minaccia la servitù di future epurazioni se non salterà fuori la spilla rubata, e avvisa che chiederà ai signori di dare mandato alla Guardia Civile di proseguire le indagini sul furto. Pia sostiene Romulo, ormai abbattuto dal ruolo di Gregorio, e lo spinge a non mollare. Don Gregorio sorprende Jana davanti alla stanza di Manuel e le ordina di starne alla larga. La famiglia De Lujan trascorre tutta la giornata lontana da La Promessa per il funerale del barone De Linaja; alla funzione partecipano anche Petra e Padre Camilo. Manuel continua a sentire un inspiegabile profumo di camomilla e Jimena lo plagia, raccontandogli bugie sulla loro storia.

Jana, Teresa, Pia e Maria si riuniscono e condividono angosce e paure, rievocando gli avvenimenti della notte in cui il barone è morto. Giorni addietro, l’uomo tenta di abusare di Teresa e Pia, per salvarla, lo uccide con una statuetta; Maria e Jana entrano nella sala da fumo e le quattro donne si ritrovano a doversi sbarazzare del corpo. Decidono di inscenare un’improvvisa partenza per Cordova da parte del barone, in modo da non destare sospetti. Jana e Pia prendono l’auto del barone e la lanciano in un crepaccio con l’uomo a bordo, mentre Maria e Teresa rimangono in casa a cancellare le prove del delitto.

Pia rivela a Jana di non aver abortito e la cameriera le confessa il vero motivo per cui si trova a La Promessa: ritrovare suo fratello Marcos (Curro) e vendicare la morte di sua madre. Lorenzo è determinato a mettere le mani sul patrimonio del barone e Cruz e Alonso condividono le loro preoccupazioni al riguardo. Catalina continua a indagare su padre Camilo e scopre che l’uomo non è un prete; insieme a Simona, decide di smascherare l’impostore, ma non prima di essersi occupata di una faccenda più urgente: vuole scoprire come ha fatto la spilla di sua madre a finire sul cappotto di una baronessa al funerale del barone. Cruz dà a Gregorio la totale libertà sulla gestione della servitù e lo autorizza a licenziare chiunque ritenga opportuno; il maggiordomo si mette subito all’opera, con subdoli stratagemmi, per mandare via Jana.

Mentre pulisce la sala da fumo, Jana trova Curro dolorante a causa di una spalla lussata. Lo aiuta a rimettere l’arto in sede e si accorge che questi riporta numerose ferite sulla schiena, in seguito alla presunta partita di tennis giocata con suo padre Lorenzo. Jimena racconta a Jana che sta alterando i ricordi di Manuel con falsi racconti. Candela aiuta Pia a vestirsi e a tenere segreta la gravidanza. Mauro viene incaricato di distruggere tutto quello che c’è nell’hangar, alle spalle di Manuel, ma Jana lo sorprende e porta in salvo i progetti del signorino.

Lope confida a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici in battaglia, decidono però di non riferirlo a Maria. Jana scopre che Cruz e Jimena stanno mentendo a Manuel sul suo passato e sulla relazione con quest’ultima. Jana vorrebbe far ricordare a Manuel la sua passione per il volo e, parlando con Catalina, si offre di riparare l’aeroplano, il cui rottame è ora nell’hangar della tenuta. Cruz continua a maltrattare Curro e ad avere battibecchi con Lorenzo, soprattutto riguardo l’eredità del barone. Seguici su Instagram.