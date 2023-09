La Promessa anticipazioni: chi è Elisa De Grazalema?

Un inaspettato colpo di scena rischierà di mandare in frantumi i piani della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. In accordo con il marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), la donna cercherà di fare il possibile affinché il cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) non intaschi i soldi del defunto padre Juan (Alberto Gonzal), che gli spettano di diritto in quanto marito della sorella Eugenia (Alicia Moruno), ma dovrà fare i conti con un imprevisto che non aveva minimamente considerato…

La Promessa, news: il piano di Cruz per Lorenzo e Curro

Come prima cosa, è bene specificare che Cruz cercherà di portare il “nipote” Curro (Xavi Lock) dalla sua parte, dicendogli ad esempio che la “madre” Eugenia è finita sulla sedia a rotelle dopo essere stata picchiata brutalmente da Lorenzo. Una versione che ovviamente farà andare su tutte le furie Curro, già al corrente del fatto che Lorenzo non è il suo vero padre. Tuttavia, anche in questo caso, Cruz farà un completo buco nell’acqua.

Da un lato la marchesa spererà che Curro e Lorenzo arrivino ad uno scontro fisico diretto, durante il quale almeno uno dei due possa tirare le cuoia; dall’altro il capitano de la Mata intercetterà fin da subito il proposito della cognata e, abilmente, farà passare Curro dalla sua parte, invitandolo a non credere ad una sola parola della “zia”, visto che non gli ha mai mostrato affetto fin dal giorno in cui è nato.

La Promessa, trame: si avvicina l’apertura del testamento

Successivamente, visto che Curro e Lorenzo appariranno inspiegabilmente uniti, Cruz si preoccuperà della sempre più imminente apertura del testamento, soprattutto quando Alonso – dopo avergliene portato una copia – le dirà che non può fare nulla per evitare che il notaio possa leggerlo anche alla presenza dell’odiato cognato. Circostanza che farà arrabbiare tantissimo la Ezquerdo, dato che con il testamento Eugenia, rinchiusa da tempo in sanatorio, erediterebbe la metà dei beni di Juan, di cui usufruirebbe ovviamente Lorenzo.

Comunque sia, la lettura del testamento, che avverrà qualche giorno dopo rispetto al matrimonio tra Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada), riserverà una grossa sorpresa, che farà andare su tutte le furie non solo Cruz, ma persino Lorenzo…

La Promessa, spoiler: chi è Elisa de Grazalema?

Possiamo infatti anticiparvi che, a sorpresa, nel testamento di Juan comparirà una terza erede, ossia la misteriosa Elisa de Grazalema (Lisi Linder), una donna che il Barone vorrà ringraziare per la gioia donatagli nell’ultimo periodo della sua vita. Una persona, Elisa, di cui né Cruz e Alonso, né tanto meno Lorenzo hanno mai sentito nominare!

Neanche a dirlo, la presenza di una terza erede spiazzerà tantissimo Cruz e Lorenzo, che erano certi di stare per ereditare la metà del patrimonio di Juan. Non a caso, ambedue cercheranno di scoprire chi sia Elisa il prima possibile. E, ve lo anticipiamo, non dovranno attendere poi così tanto per conoscerla…