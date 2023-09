La Promessa anticipazioni: Manuel comincia ad avere dei dubbi su Jimena

I giorni successivi al suo matrimonio con Jimena de los Infantes (Paula Losada) saranno tutt’altro che felici per Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana, il marchese comincerà infatti ad avere dei seri dubbi nei riguardi della moglie, anche per via dell’attrazione sempre più forte che sentirà per la domestica Jana Exposito (Ana Garces)…

La Promessa, news: Curro semina dei dubbi in Manuel

Come abbiamo potuto anticiparvi in precedenza, Manuel inizierà a vacillare quando, a pochi giorni dalle nozze, il “cugino” Curro (Xavi Lock) gli farà presente che il suo fidanzamento con Jimena non era così forte prima del suo incidente aereo.

Tali parole faranno eco fin da subito nella mente del giovane de Lujan, soprattutto quando anche la sorella Catalina (Carmen Asecas) gli dirà che non stava affatto pensando di lasciarsi alle spalle la sua passione per l’aviazione, come invece Jimena e Cruz (Eva Martin) gli hanno fatto credere approfittando della sua amnesia post incidente.

Sempre più confuso, Manuel stabilirà dunque un nuovo legame con Jana, che però verrò spedita da Jimena nella tenuta de Los Infantes, lontanissima da La Promessa, per qualche giorno. Avvenimento che, poco prima della partenza della Exposito, causerà un nuovo avvicinamento tra i nostri due protagonisti…

La Promessa, trame: Manuel bacia Jana

Eh sì: proprio mentre Jana starà per lasciare la tenuta, in direzione di quella dei genitori di Jimena, Manuel troverà il coraggio di farsi avanti: come? Stupendo la Exposito con un bacio sulle labbra. Pur piacevolmente sorpresa del gesto del marchesino, poiché in cuor suo nutrirà la speranza che gli stia ritornando la memoria, Jana non annullerà la partenza e lascerà solo Manuel a La Promessa.

Una volta rimasto solo, dato che non potrà contare sul supporto della sua “amata”, Manuel ripenserà a tutto ciò che Jimena gli ha raccontato dal giorno del suo risveglio dal “coma”. Unendo tutti i tasselli del puzzle, grazie ai racconti di Curro e Catalina e a quelli del lacchè Mauro Moreno (Antonio Velazquez), Manuel arriverà dunque a valutare l’ipotesi che Jimena gli abbia mentito e deciderà di affrontarla…

La Promessa, spoiler: Manuel e i dubbi su Jimena

Nel bel mezzo di una cena romantica, Manuel incalzerà infatti Jimena con le sue domande e, dopo averle chiesto per quale motivo gli abbia mentito facendogli credere che volesse lasciare l’aviazione, insinuerà che nulla di ciò che gli ha raccontato sul loro grande amore sia vero. Messa alle strette, anche per via dell’accordo stabilito con Cruz, Jimena non saprà come rispondere al marito e, fingendosi offesa, lascerà a metà la conversazione, negando di avergli detto delle bugie.

Fatto sta che ormai Manuel sarà sempre più dubbioso sul conto di Jimena e ciò getterà le basi per un matrimonio tutt'altro che felice…