La stoccata vincente, cast e trama del film tv di Rai 1. Quando va in onda

La stagione televisiva di Rai Fiction si aprirà ufficialmente domenica 24 settembre 2023 con la messa in onda su Rai 1 de La stoccata vincente, un emozionante film tv che racconta la vera storia di Paolo Pizzo, uno schermidore che ha conquistato il titolo di campione del mondo due volte, nel 2011 e nel 2017, nella specialità della spada. La trama del film mette in evidenza l’impegno e i valori legati allo sport, pur non trascurando i momenti leggeri dovuti al carattere molto forte del protagonista.

Liberamente ispirata al libro omonimo scritto da Paolo Pizzo e Maurizio Nicita, la pellicola narra un esempio straordinario di sport e redenzione, evidenziando la tenacia e la determinazione di Paolo (Alessio Vassallo), che ha conquistato il titolo di campione del mondo nella specialità della spada. Tuttavia, la sua più grande sfida è iniziata in giovane età quando ha dovuto combattere contro un tumore al cervello.

Il film rivela come Paolo abbia vinto questa battaglia grazie all’appoggio incondizionato e all’amore di suo padre Piero, interpretato da Flavio Insinna, che non solo è stato il suo primo insegnante di scherma ma anche un vero coach di vita. Attraverso flashback che rievocano la sua infanzia, il film ripercorre la storia sia sportiva che umana di Pizzo, culminando nella sua epica vittoria come campione del mondo il 12 ottobre 2011 nella sua amata Catania.

Questa vittoria è stata conquistata attraverso una serie di sfide che includono dolori, delusioni, sconfitte, rivalità, rinascite e rivincite. Il progetto mira a mettere in evidenza la forza e l’importanza sociale dello sport, il tutto all’interno del suggestivo scenario della Sicilia, raccontando la storia della famiglia Pizzo in un contesto ricco di valori.

Un’attenzione particolare è stata dedicata agli aspetti tecnici e sportivi del film, coinvolgendo maestri di scherma, atleti e ufficiali di gara professionisti. Paolo Pizzo stesso ha contribuito attivamente alle riprese delle scene di scherma e alla preparazione degli attori protagonisti. Inoltre, l’ex schermidore Stefano Pantano ha partecipato al film, ripercorrendo la sua stessa telecronaca della finale del 2011.

Il cast, realizzato sotto la direzione di Nicola Campiotti, è guidato da Alessio Vassallo e Flavio Insinna, affiancati da un talentuoso ensemble di attori, tra cui Maciej Robakiewicz nel ruolo di Oleg Pouzanov, il maestro di Paolo, Elena Funari nei panni di Lavinia Bonessio, futura moglie di Paolo, Chiara Cavaliere nel ruolo di Marina Pizzo, sorella di Paolo, Mario Ermito che interpreta Guglielmo Visentin, acerrimo avversario di Paolo in pedana.

Nel cast ci sono anche Samuele Carrino, che interpreta Paolo Pizzo da bambino, Carlotta Ventimiglia nel ruolo di Marina Pizzo da bambina, Svetlana Kevral nei panni di Ludmila, moglie di Oleg, e Egle Doria nel ruolo di Patrizia Pizzo, madre di Paolo.

La sceneggiatura di "La stoccata vincente" è stata scritta da Marco Videtta, con la collaborazione di Alessandro Tonda e Nicola Campiotti, avvalendosi della consulenza diretta di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita.