La voce che hai dentro: cast, trama, anticipazioni della fiction di Canale 5 con Massimo Ranieri

Il ritorno di Massimo Ranieri al mondo della fiction televisiva avviene attraverso Canale 5, portando con sé una storia che fonde la sua passione per la musica con una saga familiare coinvolgente. La serie, intitolata La voce che hai dentro, è una creazione originale di Ranieri stesso, che assume anche il ruolo principale, interpretando un uomo che ha patito un’ingiusta condanna e che, una volta uscito di prigione, si propone di ripristinare la giustizia e soprattutto di ristabilire i legami con la sua famiglia.

La storia di La voce che hai dentro si svolge a Napoli ed è incentrata su Michele Ferrara (interpretato da Massimo Ranieri), finalmente libero dopo aver trascorso dieci anni in carcere a Poggioreale. Durante il suo periodo di detenzione, Michele è stato condannato per il presunto omicidio del padre, Mimmo Ferrara, un famoso cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Ora, il suo obiettivo principale è salvare la sua famiglia e l’azienda di famiglia, la Parthenope. Tuttavia, dovrà affrontare una dura lotta per impedire che sua moglie Maria (interpretata da Maria Pia Calzone) e i suoi figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vendano la preziosa casa discografica all’antagonista Gaetano Russo (Gianfranco Gallo).

Michele nasconde un segreto, ma può contare sull’affetto e la fiducia di sua figlia Anna (Giulia D’Aloia), una virtuosa del pianoforte determinata a dimostrare l’innocenza di suo padre, e di Regina (La Niña), una giovane e talentuosa trapper. Insieme, lottano per riportare la Parthenope Edizioni Musicali al suo antico splendore e riconquistare l’amore e il sostegno della loro famiglia.

Come detto, la serie è il frutto dell’ispirazione di Massimo Ranieri, con un concept sviluppato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino. La sceneggiatura è stata curata da Ludwigg e Valenti, con il contributo di Iole Masucci e Laura Sabatino. Le riprese hanno preso il via nell’agosto del 2022, principalmente a Napoli, dove è ambientata la storia principale, così come Orvieto e Roma.

Questo ritorno di Massimo Ranieri alla fiction rappresenta un evento significativo, in quanto la sua ultima esperienza in TV risale al 2012 con Sabato, domenica e lunedì su Rai 1, mentre l'ultima apparizione su Canale 5 risaliva al 2007 con la miniserie Senza via d'uscita – Un amore spezzato. La sua partecipazione in La voce che hai dentro promette di appassionare il pubblico con una storia avvincente e una passione condivisa per la musica. Stiamo dunque per scoprire come questa serie coinvolgerà gli spettatori e il ruolo centrale che la musica avrà nella trama.