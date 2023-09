Morgane detective geniale, la terza stagione su Rai 1

Da stasera, martedì 19 settembre, Rai 1 presenta in prima visione assoluta la terza stagione di Morgane – Detective Geniale, la serie francese che segue le avventure di Morgane Alvaro, una detective madre single di tre figli (avuti da due uomini diversi). Morgane ha un quoziente intellettivo molto al di sopra della media, che si caratterizza per un look improbabile e sempre sopra le righe.

Questo affascinante personaggio è nato dalla creatività di Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrie e Nicolas Jean, partendo da un’idea originale di quest’ultimo. Nelle due stagioni precedenti, Morgane ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alle sue eccezionali capacità investigative, passando da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille.

Morgane è una donna dotata di un intuito geniale, spiritosa e tenace, forgiata dalle difficoltà della vita. Tuttavia, il suo carattere è complesso: è straripante, a volte irritante e non tollera l’autorità, il che spesso la mette in conflitto con le rigide procedure investigative e con il suo capo, il detective Karadec, un uomo serio che segue metodi di indagine tradizionali.

Fin dal loro primo incontro, tra Morgane Alvaro e Adam Karadec si è sviluppato un rapporto controverso, caratterizzato da stima reciproca ma anche da forti contrasti e attrazioni latenti. La seconda stagione si è conclusa con un bacio appassionato tra i due, ma nel frattempo Morgane ha scoperto che Romain, il suo compagno ritenuto morto e scomparso quindici anni prima, è vivo e convive con una donna in Inghilterra.

Tuttavia, questo non è l’unico ostacolo nella relazione tra Morgane e Karadec. Quest’ultimo è fidanzato con Roxane Ascher, un’affascinante investigatrice che nel corso della seconda stagione è stata gravemente ferita e ha superato un coma.

La terza stagione si apre con Morgane profondamente addolorata, perché Karadec non ha continuato la loro relazione e non ha interrotto quella con Roxane. Tradita, la donna lascia la polizia e torna a lavorare come addetta alle pulizie. Tuttavia, la sua intemperanza la porta a cambiare spesso lavoro e questa volta viene persino arrestata per omicidio. Grazie all’aiuto dei suoi vecchi colleghi, riesce a dimostrare la sua innocenza e a rientrare nella squadra investigativa.

Morgane rimane sempre brillante nel risolvere casi complessi ed eccezionali, ma dovrà fare i conti con le sfide della sua vita familiare e sentimentale, che quest'anno saranno particolarmente complesse e dinamiche, culminando in un inaspettato colpo di scena finale.