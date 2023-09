My home my destiny: Zeynep fa un lungo discorso a Mehdi | Trama 2 settembre 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di sabato 2 settembre 2023

Benal, stanca di rimanere a casa sua, va a stare nuovamente da Mehdi, ma – nel corso del tragitto – vede il suo ex marito Serhat e quest’ultimo tenta di costringerla a cambiare idea; per fortuna interviene prontamente Mujgan. Zeynep e Mehdi ritrovano Benal nella loro casa: la donna è intenta a riposare dopo la brutta avventura che ha vissuto. La presenza di Benal non piace a Zeynep, la quale a quel punto rivolge un lungo discorso a Mehdi.

Con la puntata del 2 settembre, si interrompe la programmazione su Canale 5 di My home my destiny. A partire da lunedì 4 settembre, la seconda stagione della soap turca sarà su Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset. Ogni giorno verrà reso disponibile un episodio che potrete vedere in qualunque orario voi vogliate, il tutto gratuitamente.