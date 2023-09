My Home My Destiny, anticipazioni: arriva Barış Tunahan, il capo di Zeynep!

Nelle puntate italiane di My Home My Destiny in onda tra qualche giorno su Mediaset Infinity, i telespettatori avranno finalmente modo di dare un volto all’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk), il capo dello studio legale in cui è stata assunta Zeynep Göksu (Demet Özdemir). Tuttavia, il primo incontro tra i due sarà tutt’altro che “felice”…

My Home My Destiny, news: Zeynep conosce Bariş ma viene subito licenziata

Le anticipazioni segnalano infatti che Bariş si presenterà per la prima volta nello studio, dopo essere stato all’estero per un viaggio di lavoro. Ciò avverrà proprio quando Zeynep farà ritardo sul lavoro a causa del marito Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), che rischierà appunto di dare di matto quando si troverà di fronte a Burhan (Teoman Kumb), ex fidanzato della sorella Müjgan (Zeynep Kumral), nonché figlio dell’uomo che ha ucciso suo padre.

Nel tentativo di fare ragionare Mehdi per impedirgli di venire alle mani con Burhan, Zeynep finirà per fare tardi e, dato che sarà totalmente irreprensibile sul lavoro, Bariş non esiterà a licenziarla appena se la ritroverà davanti. Una vera e propria disdetta per Zeynep, che cercherà invano di ottenere una nuova possibilità. Ma anche stavolta il destino avrà in serbo per lei qualcos’altro…

My Home My Destiny, spoiler: Bariş riassume Zeynep ma…

A metterci lo zampino ci penserà infatti Mehdi: dato che si sentirà responsabile della perdita del lavoro della moglie, l’uomo invierà una mail a Bariş che conterrà il video del discorsi di laurea di Zeynep. In questo modo, l’avvocato Tunahan scoprirà tutte le sofferenze che la sua vecchia impiegata ha dovuto patire fin da bambina e, sinceramente colpito dalla sua storia, deciderà inaspettatamente di darle una seconda chance e la riassumerà.

Una notizia che manderà Zeynep al settimo cielo, anche se non riuscirà a comprendere fino in fondo che cosa possa avere fatto cambiare idea a Bariş. La contentezza per la riassunzione passerà però in secondo piano appena Zeynep riceverà una telefonata dalla giovane Kibrit (Helin Kandemir).

My Home My Destiny, trame: Mehdi arrestato!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Kibrit metterà Zeynep al corrente del fatto che Mehdi è stato arrestato perché ha pestato a sangue Burhan, colpevole di avere rivisto Mujgan. Un colpo di testa, quello di Mehdi, che farà arrabbiare tantissimo Zeynep, sempre più insofferente di fronte al carattere irascibile e violento del consorte. Non a caso, anche se Burhan alla fine deciderà di non denunciarlo nonostante la commozione celebrare avuta, Zeynep farà presente a Mehdi che deve cercare di controllare il suo istinto perché, prima o poi, finirà per farsi seriamente del male.

Parole a cui Mehdi non darà tanto peso, ribadendo di non essersi affatto pentito di avere picchiato Burhan. Occhio perché quanto accaduto a Zeynep sembrerà interessare a Bariş, già pronto a sostenerla nell’eventuale battaglia con Burhan (saltata per via della mancata denuncia). E proprio il lavoro nello studio legale, tra non molto tempo, creerà dei nuovi problemi tra Zeynep e Mehdi. E pure lì Bariş avrà un ruolo… Seguici su Instagram.