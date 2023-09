My Home My Destiny anticipazioni: arriva Burhan, il nemico numero uno di Mehdi!

Nel corso della seconda stagione di My Home My Destiny, fruibile in esclusiva su Mediaset Infinity a partire dal 4 settembre, i telespettatori avranno modo di assistere all’arrivo di un personaggio controverso. Stiamo parlando di Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), un uomo che avrà un pesante conto in sospeso con Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol)…

My Home My Destiny, news: ecco chi è Burhan

La storyline partirà nel momento in cui diversi commercianti e abitanti del quartiere di Mehdi riceveranno una scatola omaggio contenente tanto caffè: un modo che il proprietario della nuova caffetteria utilizzerà per cercare di ingraziarsi i clienti nell’attesa dell’apertura. Fin da subito, il facchino che porterà tali pacchi preciserà che il dono proviene proprio da Burhan. Un nome che farà strabuzzare gli occhi a diversi residenti.

Un mistero che in parte troverà risoluzione quando, nel corso di un dialogo, Mehdi parlerà alla moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) dell’omicidio del padre, avvenuto per mano del padre di Burhan, un suo vecchio amico. In seguito all’assassinio, Mehdi scelse infatti di interrompere ogni tipo di rapporto con Burhan, che a sua volta intratteneva una sorta di relazione con la sorella Müjgan (Zeynep Kumral). Un’inimicizia che diventerà “esplosiva” in pochi attimi…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi si scontra con Burhan

Eh sì: quando il giovane meccanico Ali (Emir Talha) gli consegnerà il pacco omaggio di caffè specificando che lo stesso viene da Burhan, Mehdi andrà su tutte le furie e si presenterà in caffetteria, dove avrà uno scontro con il diretto interessato e gli intimerà di non avvicinarsi per nessun motivo alla sua famiglia.

La tensione aumenterà ulteriormente nel momento in cui Mehdi si ritroverà davanti Sehrat, l’ex marito di Benal (İncinur Sevimli), assunto da Burhan come suo personale “scagnozzo”. Mehdi comprenderà subito che Burhan ha pagato la cauzione a Sehrat, colpevole di avere rapito soltanto qualche giorno prima Benal, ed avrà il sentore che il vecchio conoscente sia tornato in città solo ed esclusivamente per fargli la guerra.

Burhan rispedirà però al mittente tale ipotesi, sottolineando che non è stato lui ad uccidere il padre, motivo per il quale non può odiarlo per qualcosa che non ha commesso!

My Home My Destiny, trame: Burhan comincia a corteggiare Mujgan

Fortunatamente, a frenare la discussione penserà Zeynep, che frenerà il marito poco prima che aggredisca Burhan. La violenza mostrata da Mehdi, ovviamente, manderà in crisi Zeynep, che per colpa dell’ennesimo colpo di testa dell’uomo arriverà tardi a lavoro e verrà licenziata, senza nessuna possibilità d’appello, dal suo nuovo capo, l’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk).

Comunque sia, dopo i problemi provocati nel ménage matrimoniale tra Zeynep e Mehdi, Burhan farà anche altre strane mosse: vi anticipiamo infatti che comincerà a corteggiare Mujgan, riempiendola di regali che faranno riferimento alla loro precedente storia…