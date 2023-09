My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi segrega in casa Zeynep!

Dimenticate il carattere dolce e comprensivo di Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol). Nel corso della seconda stagione di My Home My Destiny, in onda in esclusiva su Mediaset Infinity, il bel meccanico cambierà completamente carattere e, a causa delle sue innumerevoli insicurezze, farà passare le pene dell’inferno alla moglie Zeynep Göksu (Demet Özdemir). Non a caso, ad un certo punto, arriverà a segregarla in casa per impedirle di andare al lavoro…

My Home My Destiny, news: Burhan fa andare di matto Mehdi

Tutto ciò coinciderà con il ritorno in città di Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), l’ex “interesse amoroso” di Mujgan (Zeynep Kumral) e figlio dell’uomo che ha ucciso il padre della stessa Mujgan e di Mehdi. Appena vedrà Burhan in compagnia di Mujgan, dato il livore che sentirà nei suoi riguardi, Mehdi non riuscirà a controllarsi e lo picchierà a sangue, fino a mandarlo in ospedale con una commozione cerebrale.

Seppur disgustata dal modo violento in cui ha cercato di risolvere il contrasto con il nemico, Zeynep tenterà di mediare e, utilizzando la sua professione di avvocata, si recherà in ospedale da Burhan e lo convincerà a non denunciare Mehdi, facendo di fatto scampare all’uomo l’arresto. Una buona azione che però innescherà la rabbia di Mehdi, che già si sentirà surclassato dalla moglie poiché, grazie al lavoro nello studio legale dell’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk), guadagnerà molto di più rispetto a lui in officina.

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi segrega in casa Zeynep!

Eh sì: quando Burhan gli svelerà che Zeynep è andata da lui per chiedergli di non sporgere denuncia, Mehdi andrà definitivamente in escandescenze: farà sapere alla moglie che non deve più intromettersi nella questione e le dirà che, da quello stesso momento, deve avere molta più cura dei suoi look troppo audaci. Non solo: deve persino smettere di andare a lavorare perché lui, in quanto suo legittimo marito, glielo ordina!

Un vero e proprio cambiamento di rotta che spaventerà Zeynep perché Mehdi, con i suoi ordini, le ricorderà tutte le nefandezze commesse nei suoi confronti dal padre Bayram (Kazım Sinan Demirer) quando era soltanto una bambina. Per questo, Zeynep non si piegherà di fronte all’ultimatum e, quando Mehdi uscirà di casa per andare dal cugino Nuh (Fatih Koyunoğlu), prenderà la sua valigetta ed andrà in ufficio in orario notturno, per unirsi a Bariş e agli altri dell’equipe nello studio di un caso.

Iniziativa che accenderà ancora di più il lato “machista” di Mehdi, visto che il mattino successivo, in accordo con la sorella Mujgan, chiuderà tutte le porte di casa, non lasciando nemmeno le chiavi, per impedire a Zeynep di uscire e andare così a lavorare!

My Home My Destiny, trame: Zeynep si ribella

In ogni caso, anche in questa difficile situazione, Zeynep non demorderà e prenderà in mano una mazza di ferro e romperà la porta di casa in mille pezzi pur di uscire e andare nel suo studio. Prima di farlo, nonostante un grosso taglio riportato sul braccio, la ragazza si recherà da Mehdi e, al culmine di un difficile dialogo, gli riconsegnerà la fede nuziale, annunciandogli di volere il divorzio perché ha oltrepassato il limite, comportandosi peggio del padre Bayram e riportandole alla mente tutto ciò che ha patito da bambina.

Dialogo che spingerà Zeynep a cercare subito una nuova casa in cui andare a vivere con la madre naturale Sakine (Zuhal Gencer), mentre Mehdi non si metterà minimamente in discussione e dirà a Nuh di avere sempre saputo, in fondo, che la moglie non era innamorata di lui.

Un atteggiamento da padre padrone che Mehdi continuerà ad utilizzare nelle puntate a venire e che lo spingerà fino ad un punto di non ritorno, persino quando Nuh gli ricorderà, nel tentativo di farlo ragionare, che Zeynep ha accettato di tutto per amore suo, persino l’arrivo della figlia che aspetta da Benal (İncinur Sevimli)… Seguici su Instagram.