Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 16 settembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 10 a sabato 16 settembre 2023

Josie viene incaricata di occuparsi di un evento culinario nel bosco per gli ospiti del Fürstenhof. In questa occasione, la ragazza finisce per scontrarsi con Paul. A pezzi, la Klee decide di dimenticare Lindbergh una volta per tutte…

Determinata ad allontanare Gerry da Shirin, Merle non vede altra soluzione se non mentire al fidanzato, facendogli credere che la Ceylan le abbia chiesto di troncare la loro relazione.

Con grande sorpresa di Michael, Rosalie offre a Carolin di andare a vivere da loro. Il medico non se la sente di opporsi, ma la convivenza con la Lamprecht lo induce sempre più in tentazione…

Paul sorprende Josie mentre quest’ultima sta bruciando un biglietto con il suo nome. Quando la Klee gli spiega di voler provare a dimenticarlo in quanto certa che lui non potrà mai ricambiare i suoi sentimenti, Lindbergh la bacia!

Gerry affronta Shirin riguardo alle dichiarazioni di Merle. Quando l’amica nega e rigira le accuse contro la Finow, il ragazzo si trova tra due fuochi e deve decidere a chi credere…

André attende trepidante l’apertura del testamento di Eduard Winter e chiede a Werner di vendergli delle azioni del Fürstenhof. Quando il vecchio Saalfeld rifiuta, il cuoco si licenzia, convinto di stare per diventare ricco…

Il bacio di Paul e Josie viene interrotto dall’arrivo di alcuni colleghi ed i due vengono separati senza la possibilità di chiarirsi. Poco dopo la Klee vede il suo amato in un momento di tenerezza con Constanze e si convince di essersi illusa…

Pur di evitare a Gerry il dolore di una scelta tra lei e Merle, Shirin decide di allontanarsi dal ragazzo. A quel punto Merle prova a convincere Gerry che questo comportamento equivalga ad un’ammissione di colpevolezza…

André scopre che la tanto attesa eredità di Eduard Winter altro non è che un vecchio cappello da cuoco! Disperato, lo chef si ritrova così senza soldi e senza lavoro…

Vanessa capisce che Merle sta mentendo riguardo a Shirin e le consiglia di non ingannare Gerry, vista l’onestà di quest’ultimo. La ragazza prende così il coraggio a due mani e confessa al fidanzato la verità.

Josie viene raggiunta da Paul nel bosco e si convince che quest'ultima stia per dirle che il loro bacio non ha significato nulla. Con sua grande sorpresa, invece, Lindbergh le rivela di essersi innamorato di lei!