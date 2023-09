Tempesta d’amore, anticipazioni dal 24 al 30 settembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 24 a sabato 30 settembre 2023

Josie è a pezzi per la situazione con Paul e Constanze. Yvonne e Erik decidono di tirare la figlia su di morale con una cena in famiglia. Peccato solo che la ragazza abbia già piani con Shirin e così i due si ritrovano a passare la serata insieme…

Vanessa convince Max a mostrare a Werner e Christoph il video registrato dalla telecamera della sua bicicletta. Nel filmato si vede chiaramente Ariane insieme ad un uomo sospetto, ma la polizia non intende prendere iniziative…

Paul garantisce a Josie che lascerà Constanze non appena quest’ultima si sarà ripresa. Ciononostante, per la Klee è sempre più difficile sopportare la situazione, specialmente quando è costretta ad assistere ad un bacio tra il suo amato e la von Thalheim.

Max, Werner e Christoph decidono di unire le forze per capire cosa stia pianificando Ariane ed è proprio il giovane fitness trainer a fare una scoperta decisiva…

Erik e Yvonne si avvicinano sempre di più, finendo per passare la notte insieme!

Michael è sempre più in crisi a causa dei suoi sentimenti per Carolin e chiede aiuto ad André: il cuoco lo deve aiutare a rendere la vita impossibile alla Lamprecht, convincendola ad andarsene spontaneamente di casa. Le cose, però, non vanno come sperato…

Christoph e Werner portano alla polizia le prove trovate da Max e decidono di attirare la dark lady in una trappola. Quest’ultima, però, intuisce le loro intenzioni e gioca d’anticipo…

Yvonne sostiene che la notte con Erik non abbia avuto alcun significato e finisce per litigare con l'uomo. Josie decide di non immischiarsi, dal momento che ha già i suoi problemi a cui pensare.