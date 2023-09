Tempesta d’amore: Ariane confessa tutti i suoi crimini! | Anticipazioni italiane

Dopo oltre due anni, il momento della verità è finalmente arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i crimini commessi da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) verranno finalmente smascherati, grazie ad un’inaspettata confessione della diretta interessata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: trappola contro Ariane

Da qualche giorno vi stiamo parlando del nuovo, diabolico piano di Ariane per rovinare i Saalfeld: distruggere il Furstenhof con una potentissima bomba al fosforo. Fortunatamente, però, gli albergatori lo scopriranno!

Grazie al preziosissimo aiuto di Max Richter (Stefan Hartmann) l’ordigno verrà infatti trovato in tempo e la polizia sarà avvisata. Peccato solo che non ci siano prove tangibili che colleghino la Kalenberg all’attentato…

Sarà così che Christoph (Dieter Bach) avrà un’idea: attirare la dark lady in una trappola, spacciandosi per un ricattatore che intende estorcerle del denaro per distruggere delle prove scottanti su di lei. Ariane ci cascherà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane confessa

Inutile dire che la Kalenberg sarà fin da subito sospettosa, tanto che deciderà di presentarsi all’appuntamento col suo misterioso ricattatore armata di pistola. Prima di arrivare al luogo prefissato per lo scambio di denaro, però, la donna si accorgerà della presenza della polizia, scoprendo così che si tratta di una trappola.

Tutto saltato? Non proprio! Dopo aver invano atteso la dark lady, la polizia si ritirerà e Christoph si avvierà mestamente verso il Fürstenhof. Prima che possa giungere al suo amato albergo, però, si troverà di fronte Ariane in persona con la pistola puntata!

Determinata ad avere la sua vendetta, la Kalenberg si preparerà dunque a uccidere finalmente il suo nemico giurato, ma prima gli rivelerà tutti i suoi crimini, incluso l’omicidio della madre. Purtroppo per lei, però, a sua insaputa la polizia sta registrando tutto…

Sarà la fine per la crudele dark lady? E Christoph sopravvivrà? Seguici su Instagram.