Tempesta d’amore: Carolin si trasferisce da Michael! E Rosalie… | Anticipazioni italiane

Una situazione decisamente non invidiabile è in arrivo per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel medico del Fürstenhof si ritroverà infatti a dover convivere con due donne che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael si innamora di Carolin

Dopo una vita sentimentale e anche lavorativa decisamente burrascosa, da ormai qualche mese Michael sembrava aver finalmente ritrovato pane e serenità sia sul fronte professionale che privato. Almeno fino a quando nella sua vita non è ricomparsa Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)!

Giunta a Bichlheim per candidarsi come nuova insegnante di equitazione al Fürstenhof, la donna ha infatti deciso di far visita al medico – suo vecchio amico e compagno di studi – riallacciando così i rapporti con lui, ma legando anche moltissimo con Rosalie (Natalie Alison)!

È stato così che – quando Carolin si è vista rifiutare il posto si lavoro al Fürstenhof per via della sua fedina penale sporca – Rosalie ha deciso di assumerla al Cafè Liebling, permettendole così di ricominciare una nuova vita. La Engel, però, non avrebbe mai immaginato le conseguenze della sua generosità…

Quando Michael raggiungerà Carolin – già in partenza – per comunicarle la bella notizia, infatti, resterà letteralmente folgorato dalla sua vecchia amica, capendo di essersi innamorato di lei! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin va a vivere da Michael e Rosalie

Sconvolto, il medico farà del suo meglio per nascondere i propri sentimenti e deciderà di tenersi lontano dalla Lamprecht. Purtroppo, però, i suoi buoni propositi verranno messi a dura prova…

Ignara di quanto stia accadendo nel cuore di Michael, Rosalie sarà così in pena per la situazione di Carolin che offrirà addirittura a quest’ultima di trasferirsi da lei ed il suo amato. Un’offerta che la donna accetterà felice!

Inutile dire che Michael resterà sconvolto nel ritrovarsi la Lamprecht in casa, ma non riuscirà a trovare degli argomenti sufficientemente convincenti con Rosalie per mandare via la donna. E così il medico sarà costretto a condividere la propria intimità con la donna che ama: una situazione che finirà molto presto per indurlo in tentazione…

Riuscirà Michael a resistere ai propri sentimenti? E Rosalie si accorgerà di quanto sta accadendo?