Tempesta d’amore: Eleni perde il bambino! | Anticipazioni tedesche

Un tragico colpo di scena sta per sconvolgere ancora una volta le vite dei protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, attualmente in onda in Germania. Nelle prossime puntate tedesche della soap Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) perderà infatti il figlio che porta in grembo proprio quando aveva deciso di rinunciare a Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni scopre di essere incinta

Mentre sta finalmente sbocciando l’amore tra Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel), in Germania l’attenzione si è da tempo spostata su un’altra coppia protagonista: quella formata da Eleni e Leander.

A differenza dei loro predecessori, questi ultimi capiranno fin da subito di essere anime gemelle, ma poi gli intrighi della madre della ragazza – Alexandra (Daniela Kiefer) – li porterà ad allontanarsi. Sarà in questo frangente che Eleni conoscerà Julian Specht (Tim Borys), con cui inizierà una relazione. Non per questo, però, riuscirà a dimenticare Leander…

Consapevole che è Saalfeld il suo grande amore, la Schwarzbach deciderà dunque di lasciare il fidanzato e tornare da lui. Prima che possa mettere in atto le sue intenzioni, però, la ragazza farà una scoperta sconvolgente: è incinta di Julian! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eleni subisce un aborto

Superato lo shock iniziale, Eleni capirà che la felicità del bambino che porta in grembo viene prima di tutto e deciderà dunque non solo di restare insieme al fidanzato, ma persino di sposarlo! Una decisione che spezzerà il cuore a Leander…

Mentre il giovane medico proverà dolorosamente a voltare pagina, la sua amata si concentrerà sulle imminenti nozze col compagno, preparandosi a mettere su famiglia. Proprio quando tutto sembrerà ormai deciso, però, un drammatico evento cambierà ancora una volta le carte in tavola…

In seguito ad un malore, Eleni scoprirà infatti di avere una gravidanza extrauterina e di aver subito la rottura di una tuba. La ragazza verrà così operata d’urgenza e riuscirà a salvarsi, ma perderà il bambino che portava in grembo e, come se non bastasse, scoprirà che anche la sua possibilità di avere altri figli in futuro è a rischio!

Inutile dire che l'accaduto che segnerà profondamente la Schwarzbach, che vedrà ancora una volta la sua vita sconvolta. E a quel punto tutte le strade saranno di nuovo aperte…

(Puntate 4110-22, in onda in Germania dal 14 agosto al 22 settembre 2023)