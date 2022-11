Tempesta d’amore: LEANDER e ELENI protagonisti della 19^ stagione! | News tedesche

Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: ELENI e LEANDER nuovi protagonisti

Mentre in Italia ci apprestiamo ad assistere all’inizio della diciottesima stagione di Tempesta d’amore, in Germania tutto è già pronto per quella successiva! Con il matrimonio di Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf) ormai alle porte, sono stati infatti da pochissimo annunciati i nomi dei due futuri protagonisti della 19^ stagione. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Leander è il figlio di Laura e Alexander

La vera sorpresa della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore sarà l’ingresso in scena di un personaggio davvero speciale: Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Come vi abbiamo anticipato, si tratta infatti del figlio dei primissimi protagonisti della soap bavarese, Laura Mahler (Henriette Richter-Röhl) e Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis). E per un personaggio così importante non poteva che arrivare un ruolo da protagonista!

Cresciuto a Bruxelles tra il mondo alberghiero (da parte di padre) e quello della pasticceria (da parte di madre), Leander sceglierà una strada professionale molto diversa da quella dei genitori, decidendo di diventare medico.

Sarà proprio per avviare la propria carriera che il giovane Saalfeld arriverà a Bichlheim, dove inizierà un tirocinio in ospedale. E il destino vorrà che la sua paziente sia destinata a diventare l’amore della sua vita…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eleni sarà la paziente di Leander

La paziente in questione sarà Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), personaggio molto interessante di cui vi parliamo ormai da qualche settimana. Primogenita di Alexandra (Daniela Kiefer) – ex fidanzata di Christoph (Dieter Bach) – la ragazza sembrerebbe essere figlia naturale proprio di quest’ultimo, anche se è stata cresciuta dal marito della madre: Markus (Timo Ben Schöfer).

Ignara del segreto che riguarda le sue origini, Eleni finirà per venire coinvolta nella guerra tra i suoi “due padri” per il cuore di Alexandra. E proprio durante uno di questi scontri la ragazza avrà un drammatico incidente che la costringerà ad un lungo ricovero ospedaliero.

Sarà in questa occasione che la giovane donna farà la conoscenza di Leander, il suo medico curante. e non ci vorrà molto prima che tra i due si crei un legame speciale che andrà ben oltre quello tra dottore e paziente…