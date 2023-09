Tempesta d’amore: Erik e Yvonne fanno l’amore! | Anticipazioni italiane

Un momento attesissimo è in arrivo sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Yvonne Klee (Tanja Lanäus) ed Erik Vogt (Sven Waasner) si lasceranno infatti finalmente andare alla passione, segnando un punto di svolta per entrambi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne innamorata di Erik

Per tutta la vita ha cercato un uomo che potesse garantirle la sicurezza economica. E così, quando è finalmente riuscita a conquistare il ricchissimo Christoph (Dieter Bach), Yvonne ha creduto di aver visto i suoi sogni realizzarsi. La vita, però, le giocherà un brutto scherzo…

Proprio quando la sua relazione con Saalfeld stava diventando seria, la Klee ha infatti avuto un incidente che l’ha lasciata priva di sensi nel bosco. Soccorsa da un preoccupatissimo Erik, la donna si è risvegliata tra le braccia di Vogt, finendo per innamorarsi perdutamente di quest’ultimo!

E ora? Temendo che quei sentimenti inaspettati potessero mettere in pericolo la sua relazione con Christoph, Yvonne ha deciso di provare a reprimerli mantenendo Erik a distanza. Ciononostante, la donna non ha potuto nascondere a Josie (Lena Conzendorf) la verità…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: tra Yvonne e Erik scoppia la passione

Da allora sono trascorse alcune settimane e la Klee sembra essere riuscita a tenere sotto controllo ciò che prova per il suo ex. Ancora una volta, però, la donna si renderà conto di aver fatto i conti senza il destino…

Vedendo Josie a pezzi per il suo triangolo con Paul (Sandro Kirtzel) e Constanze (Sophia Schiller), Erik e Yvonne penseranno di distrarre la figlia organizzando per lei una cenetta in famiglia. Peccato solo che la ragazza abbia già preso impegni con Shirin!

Il risultato? Erik e Yvonne finiranno per trascorrere la serata da soli, avvicinandosi sempre di più fino a che tra loro non esploderà la passione! Basterà la loro notte insieme per far diventare i due una coppia?