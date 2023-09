Tempesta d’amore: Erik spezza il cuore a Yvonne | Anticipazioni italiane

Dopo anni passati a scegliere gli uomini in base al loro conto in banca, Yvonne Klee (Tanja Lanäus) ha finalmente trovato il vero amore… o almeno così credeva! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) riceverà infatti un’amara delusione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne e Erik fanno l’amore

Diventare ufficialmente la compagna di un uomo ricco e potente come Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è sempre stato il suo sogno. Almeno fino a quando Yvonne non si è innamorata sul serio!

Gli improvvisi sentimenti per Erik Vogt (Sven Waasner) hanno infatti spiazzato la donna, mettendola di fronte ad una scelta tutt’altro che semplice (almeno per lei): il cuore o la ricchezza?

Come sappiamo, inizialmente la Klee ha privilegiato la seconda, ma basterà una serata in compagnia di Erik per far crollare le sue difese, portandola a fare l’amore con l’uomo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik delude Yvonne

Al settimo cielo per la notte passata con il suo amato, Yvonne riuscirà a stento a trattenere la felicità e inizierà a sognare di formare con Erik e Josie una vera famiglia. Peccato solo che lui non sia dello stesso avviso…

Convinto che la Klee lo stia solo usando e non abbia alcuna intenzione di lasciare Christoph, l’uomo proverà infatti a proteggersi emotivamente dichiarando che la loro notte insieme non ha avuto alcun significato e di non vedere alcun futuro per loro.

Delle parole che spezzeranno il cuore di Yvonne, portandola a confidarsi con Josie. Quest'ultima riuscirà a far riconciliare i genitori?