Tempesta d’amore: gravissimo incidente per Constanze! E Paul… | Anticipazioni italiane

Una svolta drammatica sta per sconvolgere il triangolo al centro della diciottesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap, Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) sarà infatti vittima di un dramma destinato a segnarla profondamente… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul decide di lasciare Constanze

Dopo il triste epilogo della sua relazione con Florian (Arne Löber), Constanze aveva perso fiducia nell’amore… almeno fino a quando non ha conosciuto Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Dopo un inizio all’insegna della leggerezza, la bella avvocatessa si è infatti perdutamente innamorata del giovane direttore amministrativo del Fürstenhof, tanto da perdonargli addirittura l’omicidio (involontario) di sua cugina Manuela.

Ma l’amore della von Thalheim sarà davvero ricambiato? Inizialmente sembrava di sì, ma da qualche giorno Paul ha finalmente capito che il suo cuore appartiene a Josie Klee (Lena Conzendorf)! Deciso a iniziare una relazione ufficiale con quest’ultima, Lindbergh deciderà dunque di lasciare Constanze il prima possibile. Il destino, però, deciderà altrimenti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ha un incidente

Dopo aver dovuto rimandare la difficile conversazione con Constanze a causa di una trasferta di lavoro di quest’ultima, Paul darà appuntamento alla fidanzata alle scuderie con l’intento di chiudere la loro relazione.

Convinta che il suo amato voglia farle una proposta di matrimonio, la von Thalheim si precipiterà dunque da lui, ma non arriverà mai al luogo fissato per l’incontro. La ragazza avrà infatti un gravissimo incidente d’auto e verrà trasportata d’urgenza in ospedale, dove verrà presto raggiunta da Paul.

Constanze si salverà? E Paul avrà il cuore di confessarle di amare un'altra? Lo scopriremo molto presto…