Tempesta d’amore: Henning capisce che Paul e Josie si amano e… | Anticipazioni italiane

Nascondere i propri sentimenti è difficile, specialmente all’inizio di un nuovo amore. Se ne accorgeranno molto presto Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedranno il loro segreto in grave pericolo. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Josie passano la notte in baita

L’attesa è stata premiata. Dopo mesi di sofferenze, Josie ha finalmente visto il suo sogno realizzarsi e ha ricevuto un’appassionata dichiarazione d’amore da parte del “suo” Paul, seguita dalla promessa di lasciare al più presto Constanze (Sophia Schiller). Peccato solo che quest’ultima non sia a Bichlheim…

Deciso a non passare un altro istante lontano dalla sua amata, Lindbergh approfitterà dell’assenza della fidanzata per invitare la Klee a passare la notte con lui in una baita romantica. Un invito che la ragazza accetterà felicissima!

Come prevedibile, la serata sarà ricca di momenti romantici, anche se non si concluderà con Paul avrebbe sperato. Conscia del fatto che il suo amato è ancora ufficialmente impegnato con Constanze, Josie preferirà infatti non fare l’amore con lui e aspettare che l’uomo sia libero.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning sospetta di Josie e Paul

Nonostante la delusione iniziale, Paul non solo accetterà la decisione di Josie, ma la apprezzerà anche. I due protagonisti trascorreranno dunque la loro prima notte da innamorati dormendo romanticamente l’uno accanto all’altra e ripromettendosi di ufficializzare presto il loro amore. La loro fuga d’amore, però, non passerà inosservata…

Quando Josie rientrerà a casa, si imbatterà infatti in Henning (Matthias Zera), che le chiederà dove abbia passato la notte. Presa in contropiede, la ragazza si giustificherà alla meglio, mal celando il proprio imbarazzo.

Sarà in questo contesto che – poche ore dopo – Henning si recherà al Fürstenhof, dove osserverà gli sguardi innamorati che Paul e Josie si lanciano, inconsapevoli di essere osservati. Il risultato? Il sommelier farà due più due e intuirà che tra i due c’è qualcosa! I due protagonisti verranno dunque smascherati? Seguici su Instagram.