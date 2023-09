Tempesta d’amore: Henning salva l’amicizia di Gerry e Shirin! | Anticipazioni italiane

Sapere che la propria fidanzata ha un legame stretto con un altro uomo non è semplice. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Henning von Thalheim (Matthias Zera) dimostrerà di sapere controllare la propria gelosia al punto da mettere la felicità della propria amata al primo posto. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry chiude l’amicizia con Shirin

Quando si è innamorato di Shirin (Merve Çakır), Henning ha subito capito che – se vuole far durare la sua relazione con la ragazza – deve rispettare il legame tra quest’ultima e Gerry (Johannes Huth). Non tutti, però, sono così lungimiranti…

Stiamo ovviamente parlando di Merle Finow (Michaela Weingartner), la fidanzata di Gerry. Pur sapendo che il compagno non la tradirebbe mai, la donna non riesce infatti a tollerare la vicinanza tra il suo amato e Shirin, costringendo di fatto il ragazzo a chiudere i rapporti con l’amica. Una decisione che però la Ceylan non intende accettare.

Sconvolta, Shirin ha prima tentato – invano – di convincere Gerry a ritornare sulla sua decisione, per poi rivolgersi a Max (Stefan Hartmann) nella speranza che quest’ultimo possa far ragionare il fratello. Tutto, però, sarà inutile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning aiuta Gerry e Shirin a ritrovarsi

Come prevedibile, per Shirin si tratterà di un durissimo colpo e la giovane non vedrà altra soluzione se non accettare la decisione di Gerry, pur sapendo che anche quest’ultimo sta soffrendo per la fine della loro amicizia. Ci sarà però chi non accetterà la situazione in silenzio…

Non sopportando di vedere la fidanzata soffrire, Henning escogiterà infatti un piano per costringere Gerry e Shirin ad affrontarsi: manometterà il lettino da estetista del salone di bellezza della ragazza, obbligando così di fatto Richter (che, come sappiamo, è il titolare dell’attività) ad andare a ripararlo.

Sarà così che i due (ex) amici si ritroveranno l’uno di fronte all’altra e, nonostante l’iniziale reticenza di Gerry, si arriverà ad un confronto che terminerà con un chiarimento con tanto abbraccio. Abbraccio che non verrà casualmente visto proprio da Merle.

La Finow riuscirà finalmente ad accettare l’amicizia del suo amato con la Ceylan o continuerà a vedere in quest’ultima una rivale? Seguici su Instagram.