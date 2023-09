Tempesta d’amore: Josie non riesce a fare l’amore con Paul. E lui… | Anticipazioni italiane

Non c’è nulla che Josie Klee (Lena Conzendorf) non farebbe per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)… a parte venire meno ai propri principi! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul invita Josie in una baita

E finalmente amore fu! Dopo lunghi mesi di attesa, in questi giorni stiamo finalmente assistendo allo sbocciare dei sentimenti tra i due protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore: Josie Klee e Paul Linbdergh.

Benché da poco tornato insieme a Constanze (Sophia Schiller) – che lo ha anche perdonato per la morte della cuginetta Manuela – Paul ha infatti capito di essersi innamorato della giovane cuoca. Dei sentimenti che non è riuscito a reprimere…

Dopo un primo inaspettato bacio, l’uomo ha infatti rivelato a Josie di amarla, dichiarando di voler lasciare Constanze per poter stare insieme a lei. E come ulteriore dimostrazione dei suoi sentimenti, inviterà la Klee a passare una serata con lui in una baita romantica…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie non fa l’amore con Paul

Inutile dire che Josie sarà al settimo cielo per l’invito, che accetterà pur sapendo che il suo amato non ha ancora lasciato la fidanzata. Constanze sarà infatti lontana dal Fürstenhof a causa di un impegno di lavoro. Ciononostante, il fatto che Paul sia ancora ufficialmente impegnato peserà sulla coscienza della Klee…

Quando la sua serata romantica con Lindbergh starà per culminare in una notte di passione, la giovane cuoca si renderà infatti conto di non poter andare oltre fino a che il suo amato sarà ufficialmente impegnato con un’altra.

Inutile dire che Paul resterà inizialmente spiazzato dal rifiuto di Josie, salvo poi capire che la ragazza ha ragione: non sarebbe corretto tradire Constanze, anche se in cuor suo ha già deciso di lasciarla. I due protagonisti decideranno dunque di trascorrere la loro prima notte da innamorati semplicemente dormendo l’uno accanto all’altra, ripromettendosi di ufficializzare presto il loro amore. Qualcosa di inaspettato, però, rovinerà i loro piani… Seguici su Instagram.