Tempesta d’amore: Max decide di ricattare Ariane! | Anticipazioni italiane

Con il fuoco non si gioca… specialmente se il fuoco in questione è Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Non sembra dello stesso parere Max Richter (Stefan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore avrà un’idea molto pericolosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max scopre il piano di Ariane

Sono passate solo poche settimane dal fallimento dell’ultimo diabolico piano di Ariane Kalenberg contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Ciononostante, la perfida dark lady ha già in cantiere un nuovo intrigo per distruggere il suo nemico giurato…

Se i Saalfeld sono totalmente all’oscuro delle intenzioni della donna, un personaggio insospettabile si ritroverà invece casualmente sulle tracce di Ariane: Max Richter! Il fitness trainer perderà infatti la sua videocamera durante un’escursione in mountain bike nel bosco, finendo per registrare casualmente un incontro a dir poco sospetto tra la Kalenberg ed un malvivente. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max vuole ricattare Ariane

Inutile dire che il giovanotto intuirà subito di avere qualcosa di scottante tra le mani, ma – prima di prendere alcuna iniziativa – vorrà assicurarsi che la persona registrata dall’apparecchio sia effettivamente la dark lady. Una conferma che non tarderà ad arrivare…

Ma cosa fare con quelle prove? Se la cosa giusta sarebbe ovviamente andare alla polizia, Max sarà tentato di percorrere un’altra strada: il ricatto! Convinto che Ariane pagherebbe qualunque somma pur di far sparire il video incriminante, il fitness trainer penserà dunque di inviarle una lettera anonima, chiedendole del denaro in cambio della distruzione del filmato.

Max andrà davvero fino in fondo? E che conseguenze ci saranno per lui e il Fürstenhof?