Tempesta d’amore: Merle chiede perdono a Shirin. E lei… | Anticipazioni italiane

Un pentimento è sincero solo quando si chiede perdono alle persone che più si detestano. Lo sa bene Merle Finow (Michaela Weingartner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà finalmente di dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni, partendo dallo scusarsi con la sua rivale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle confessa la verità a Gerry

Quando ha conosciuto Gerry (Johannes Huth), Merle ha subito capito di aver finalmente trovato una persona di cui fidarsi ciecamente. Peccato solo che il suo cuore non l’abbia davvero capito…

Spinta da una gelosia patologica, la Finow ha infatti iniziato a essere ossessionata dal timore che tra il fidanzato e Shirin (Merve Çakır) possa nascere qualcosa. Una paura irrazionale che l’ha addirittura spinta a calunniare la “rivale”, dichiarando che quest’ultima ha ammesso di volerli separare.

Come sappiamo, questa crudele bugia ha messo a dura prova l’amicizia tra Gerry e Shirin, tanto che proprio quest’ultima ha deciso di chiudere i rapporti con l’amico pur di non doverlo costringere a scegliere tra lei e la fidanzata.

Merle sarà ovviamente al settimo cielo per la situazione, ma le basterà parlare con Vanessa (Jeannine Gaspár) per capire quanto sia sbagliato mentire ad una persona onesta come Gerry. E così la ragazza finirà per confessare al suo amato di averlo ingannato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle si scusa con Shirin

Inutile dire che Gerry resterà sconvolto di fronte alle parole della fidanzata: come ha potuto mentirgli in modo così spudorato, tra l’altro mettendo in cattiva luce la sua migliore amica? A Merle non resterà che provare a spiegare di aver agito per amore, ma Richter sarà così sopraffatto dalla situazione che non riuscirà a prendere una decisione.

Mentre Gerry chiederà un consiglio a Erik (Sven Waasner) su come comportarsi con la compagna, quest’ultima sarà a pezzi per la situazione e si confiderà con Vanessa. E sarà ancora una volta grazie all’amica che capirà di poter ottenere il perdono solo se il suo pentimento verrà visto come sincero.

Sarà così che Merle si presenterà a sorpresa da Shirin, scusandosi con lei per il proprio comportamento e chiedendo umilmente il suo perdono. La Ceylan sarà disposta ad accogliere l’offerta di pace della Finow? E cosa ne sarà della relazione tra quest’ultima e Gerry? Seguici su Instagram.