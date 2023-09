Tempesta d’amore: Merle confessa a Gerry tutte le sue bugie! E ora? | Anticipazioni italiane

Il momento della verità sta per arrivare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Merle Finow (Michaela Weingartner) troverà finalmente la forza di confessare a Gerry Richter (Johannes Huth) le sue menzogne. Una confessione che rischierà di costarle cara… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry deve scegliere tra Merle e Shirin

Ogni persona ha un punto debole e quello di Merle è senza dubbio la gelosia. Pur sapendo che Gerry non la tradirebbe mai, la ragazza è infatti ossessionata dal timore che il fidanzato possa finire tra le braccia di Shirin (Merve Çakır).

E così, dopo aver più volte tentato di allontanare il suo amato dalla rivale, Merle penserà bene di mentire al fidanzato, facendogli credere che Shirin le abbia chiesto di chiudere la loro relazione. Una bugia che metterà il povero Gerry in una situazione impossibile: credere alla sua migliore amica o alla propria compagna?

Inutile dire che la scelta sarà impossibile per il povero Richter, che troverà impensabile che una delle due ragazze gli stia mentendo. Vedendo la sua sofferenza, Shirin deciderà dunque di aiutarlo, prendendo lei stessa la decisione di allontanarsi da lui per non doverlo costringere a scegliere.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle confessa la verità a Gerry

Ebbene, invece che prendere esempio dalla “rivale”, Merle penserà bene di sfruttare la generosità di quest’ultima per gettare altro fango su di lei, facendo credere a Gerry che il comportamento di Shirin equivale ad un’ammissione di colpevolezza. Ma per quanto potranno reggere tutte queste bugie?

Sarà Vanessa (Jeannine Gaspár) ad aprire gli occhi a Merle. Intuendo che l’amica non è stata sincera riguardo a Shirin, la Sonnbichler le farà capire che è estremamente scorretto ingannare Gerry, che – a causa del suo deficit cognitivo – è incapace di mentire.

Colpita dalle parole dell'unica amica che ha a Bichlheim, Merle prenderà dunque il coraggio a due mani e confesserà finalmente a Gerry tutta la verità, spiegandogli di aver mentito spinta dalla gelosia. Una confessione che sconvolgerà il ragazzo. Quest'ultimo riuscirà a perdonare la fidanzata?