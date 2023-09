Tempesta d’amore: Merle lascia il Fürstenhof (ma tornerà…) | Anticipazioni italiane

Un nuovo colpo di scena sta ancora una volta per movimentare il triangolo sentimentale con al centro Gerry Richter (Johannes Huth)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la fidanzata del ragazzo – Merle Finow (Michaela Weingartner) – lascerà infatti inaspettatamente il Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm Der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle confessa le sue bugie

Da quando ha conosciuto Gerry, Merle ha capito cosa significhi avere un compagno di cui potersi fidare ciecamente. Peccato solo il cuore non la pensi così! A causa delle sue dolorose esperienze pregresse, la ragazza è infatti ossessionata dal timore che il suo amato possa cadere tra le braccia di un’altra e, per la precisione, di Shirin (Merve Çakır)!

Dopo aver invano cercato di allontanare il fidanzato dalla Ceylan, la Finow è dunque ricorsa ad una bugia: ha fatto credere a Gerry che Shirin le abbia intimato di chiudere la loro relazione. Una bugia che ha mandato il povero Richter in crisi totale e ha portato la Ceylan ad allontanarsi per evitare che l’amico dovesse scegliere tra lei e la fidanzata.

Insomma, per Merle sembrerà un successo su tutta la linea. I sensi di colpa, però, non tarderanno a presentarsi! Grazie ai consigli di Vanessa (Jeannine Gaspár), la ragazza capirà infatti di aver sbagliato a mentire a Gerry e confesserà dunque a quest’ultimo la verità, implorando il suo perdono.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle decide di partire

Inutile dire che Gerry resterà sconvolto nello scoprire che la persona che ama lo ha ingannato e si allontanerà per riflettere su come comportarsi. Mortificata per il proprio comportamento e terrorizzata all’idea di perdere l’uomo che ama, Merle si confiderà ancora una volta con Vanessa, capendo di dover lavorare su se stessa se vuole sperare di salvare la sua relazione.

Sarà così che, dopo essersi scusata con Shirin, Merle affronterà Gerry comunicandogli di aver deciso di iniziare un percorso di terapia per superare il suo problema con la gelosia. Un percorso che la porterà necessariamente lontana dal Fürstenhof per un po’ di tempo.

Dopo essersi riappacificata con il suo amato, Merle lascerà dunque il Fürstenhof per iniziare il suo percorso di crescita personale. Inutile dire che Gerry sarà a pezzi per la partenza della sua amata, che prometterà di aspettare per tutto il tempo necessario. Quando però – tra parecchie settimane – la Finow tornerà a Bichlheim, molte cose saranno cambiate…