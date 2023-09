Tempesta d’amore: Michael si dichiara a Carolin! E lei… | Anticipazioni italiane

La verità è sempre la soluzione migliore. Specialmente se in gioco ci sono dei sentimenti. Lo sa bene Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore deciderà finalmente di dichiararsi alla donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael ossessionato da Carolin

Dopo la delusione del matrimonio con Natascha (Melanie Wiegmann), Michael credeva di aver finalmente trovato la felicità al fianco di Rosalie (Natalie Alison)… almeno fino a quando nella sua vita non è tornata Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)!

A distanza di vent’anni dal loro ultimo incontro, il medico si è infatti reso conto che i suoi sentimenti per la sua ex compagna di studi sono tutt’altro che svaniti. Una situazione ulteriormente complicata dal fatto che la donna vive nel suo appartamento ed è diventata grande amica di Rosalie. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael rivela a Carolin di amarla

Dopo aver provato senza successo a reprimere ciò che prova per la coinquilina, Michael si è reso conto di non poter continuare a condividere l’appartamento con lei e ha dunque provato in tutti i modi a spingerla ad andarsene. Tutto, però, sarà invano…

E così, dopo l’ennesimo tentativo fallito, Michael non vedrà altra soluzione se non essere sincero con Carolin e confessarle di essersi innamorato di lei! Inutile dire che la donna resterà spiazzata dalla dichiarazione dell’amico e sarà mortificata per aver involontariamente causato dei problemi al medico.

Ovviamente la Lamprecht si dirà pronta a lasciare immediatamente l'appartamento del medico per mettere distanza tra loro. Proprio allora, però, la donna riceverà una notizia inaspettata…