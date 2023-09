Tempesta d’amore: Michael si innamora di Carolin! | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel medico del Fürstenhof verrà infatti sopraffatto da dei sentimenti totalmente inaspettati che sconvolgeranno la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin è stata in prigione

Da qualche giorno al Fürstenhof è arrivato un nuovo, importantissimo personaggio destinato a ricoprire un ruolo unico nella soap: Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)! Ex compagna di studi di Michael, la donna è stata a lungo legatissima a quest’ultimo salvo poi perdere i contatti. E proprio in questo lungo periodo di “buio” la sua vita è cambiata…

Sposatasi a sua insaputa con un criminale, Carolin è stata infatti incastrata dall’allora marito per un reato da lei non commesso e – non potendo provare la propria innocenza – è finita in carcere. Una macchia che le sta condizionando la vita da allora…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael capisce di amare Carolin

Come vi abbiamo anticipato, Werner (Dirk Galuba) rifiuterà infatti di assumere la Lamprecht a causa del suo passato, facendo scivolare la donna nella disperazione. Non avendo più una ragione per restare, Carolin deciderà dunque di partire nella speranza di riuscire a rifarsi una nuova vita altrove. Rosalie (Natalie Alison), però, avrà un’idea migliore!

Legatasi fin da subito alla nuova arrivata, la Engel penserà infatti di assumere quest’ultima al Café Liebling, permettendole così di restare a Bichlheim in attesa che si presenti un lavoro migliore. Al settimo cielo, Michael correrà dunque da Carolin per informarla dell’offerta di Rosalie. Offerta che lei donna accetterà felice!

Ebbene, sarà proprio mentre festeggerà insieme alla sua vecchia amica la decisione di quest'ultima di restare a Bichlheim ricordando i vecchi tempi insieme, che Michael guarderà Carolin con occhi diversi… capendo di essersi innamorato! Come gestirà il medico questi sentimenti? E, soprattutto, cosa ne sarà della sua relazione con Rosalie?