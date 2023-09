Tempesta d’amore: Paul bacia Constanze davanti a Josie! E lei… | Anticipazioni italiane

Un nuovo, durissimo colpo è in arrivo per Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista dovrà infatti affrontare una situazione da incubo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul non lascia Constanze

Quando Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) l’ha baciata per poi dichiararle il suo amore, Josie ha creduto che tutti i suoi sogni stessero finalmente per realizzarsi. Purtroppo, però, il destino aveva altro in programma…

Proprio quando il suo amato stava per separarsi da Constanze (Sophia Schiller), infatti, quest’ultima ha avuto un drammatico incidente d’auto che le ha causato la frattura di una vertebra. Una situazione che ha costretto Paul a rimanerle accanto, spezzando il cuore di Josie.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie vede il bacio di Paul e Constanze

A pezzi per la situazione, la Klee verrà presto rassicurata dallo stesso Lindbergh, che le garantirà di amare solo lei e di essere determinato a chiudere la relazione con la von Thalheim non appena quest’ultima si sarà ripresa.

Di nuovo ottimista, Josie penserà di essere finalmente vicina alla fine delle sue sofferenze quando la “rivale” verrà dimessa dall’ospedale. Ancora una volta, però, la attende una delusione! Eh sì, perché Paul starà costantemente al capezzale della fidanzata e la povera Josie sarà costretta a portare i pasti nella stanza di Constanze, assistendo impotente ad un bacio tra quest’ultima e il “suo” Paul.

Sconvolta, la ragazza fuggirà appena possibile dalla situazione e inizierà a temere che sua madre Yvonne (Tanja Lanäus) abbia ragione: Paul non intende affatto separarsi da Constanze! Lindbergh riuscirà a rimediare?